《動漫威力猛》高捷高雄車站運量 打敗巨蛋站

以動漫為主題的R11商場「高雄駅一番街」開幕後，刺激高捷R11高雄車站運量持續成長，今年4到6月更首次連3月打敗R14巨蛋站。（記者王榮祥攝）

2024/07/16 05:30

4到6月日均量首次超越 從「萬年老三」進階到老二

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R11高雄車站原本運量多排在老三，但自從以動漫為主題的R11商場「高雄駅一番街」開幕後，不但活絡地下街經濟，也刺激R11運量持續成長，今年四到六月更首次連三月打敗R14巨蛋站，從「萬年老三」進階到老二，地方驚嘆動漫威力超猛。

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「高雄駅一番街」 活絡地下街經濟

高捷R11商場「高雄駅一番街」去年十二月開幕，引進安利美特、高雄NS電玩、玩具店一番賞、女僕火鍋餐廳等櫃位，店家假日常舉辦活動，加上餐飲區滿足轉乘（與台鐵高雄站）人流需求，商店街人氣不斷增長。

臉書社群「高雄好過日」觀察，二○二三年大部分時間（九月以外），長期位居高捷車站運量第二高的R14巨蛋站，運量都高於萬年老三R11高雄車站；但進入二○二四年後大逆轉，高雄車站運量多高於巨蛋站，四到六月更是連三月坐穩老二地位（第一名為R16左營站、三鐵共構優勢）。

店家假日辦活動 搭乘人次持續成長

好過日分析，在高捷各站運量多上升狀況下，高雄車站去年同期運量落後巨蛋約兩千人次，到今年每月普遍超越巨蛋一千人次，研判與商店家有關。

好過日點名，從三多商圈、中央公園、美麗島、高雄車站，一直到凹子底、巨蛋、左營，假日都有相當多人潮，儼然形成高雄軌道經濟圈的核心。

高捷統計今年四到六月，R11高雄車站平均日運量一二七六九人次，不但比去年同期一○五七六人次顯著成長廿一％，也勝過R14巨蛋站一一九二二人次。

高捷證實好過日說法，指出R11高雄車站從四到六月、連續三個月日均運量都比R14巨蛋站多，期間R14巨蛋站高人氣並未削減，而是R11高雄車站人氣急速飆升，萬年老三的爆發力，讓高捷驚嘆動漫威力太猛。

高捷同時公布R16左營站蜜柑站長專賣店上週六開幕後，兩天創下四十二萬元業績，帶動大批參訪人潮，原本長期位居高捷車站運量龍頭R16左營站地位更加穩固，也讓軌道經濟繼續發威。

以動漫為主題的高雄捷運R11「高雄駅一番街」開幕後，成功活絡高雄地下街經濟。（記者王榮祥攝）

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