台北牛肉麵節 百元吃競賽麵品

台北市長蔣萬安（後排中）、美國在台協會處長孫曉雅（後排中右）7日出席台北國際牛肉麵節頒獎記者會，與全體獲獎店家合影。（記者廖振輝攝）

2023/10/08 05:30

〔記者陳冠甫、甘孟霖／台北報導〕台北國際牛肉麵節昨（七）日至九日在圓山花博公園舉行，昨揭曉紅燒組得獎店家，金牌由竣師父牛肉麵、老龐家傳牛肉麵、癮—自在等三家業者拿下。台北市長蔣萬安、美國在台協會處長孫曉雅到場頒獎，蔣表示，歡迎大家來花博體驗牛肉麵的美味。台北市商業處表示，現場販售限量競賽牛肉麵，每碗一百元，歡迎民眾前來品嘗。環保局也推出優惠活動，凡自備環保餐具，就送五十元兌換券。

今年台北市牛肉麵國際大賞分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組又再分為紅燒、清燉，比賽於十月七日至九日進行，共一七三組報名參賽。

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蔣萬安表示，牛肉麵是台灣非常具有代表性的美食，背後都是大大學問，他喜歡重口味，「我是紅燒派」，而且一定要加辣，他還自曝喜歡坐在戶外，吃得滿頭大汗，非常過癮，並且一定要搭配小菜。

昨揭曉鮮食組紅燒類別得獎者，紅燒組銀牌由六里屯、御饌臻品、喬家牛肉麵、飄香牛肉麵館、御真牛餐館等五家業者拿下。銅牌則有良品牛肉麵、五花馬水餃館—台北龍江門市、翹腳牛肉麵、隆師傅牛肉麵專賣、台北君悅酒店、頡作創作料理等八家業者。

台北市商業處表示，現場招募素人評審，以一百元即可品嘗到競賽麵品；而民眾自本月十一日至廿四日到得獎店家品嘗得獎牛肉麵，即享第二碗五折優惠，每人限一組；屬牛民眾至參賽店家消費，不限麵品即送小菜一份。環保局也推出現場凡自備環保餐具，就送五十元兌換券，每日限量三百份。

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