《台中》體驗泰雅文化 「松鶴」傳承狩獵技藝
雙十連假首日 谷關、松鶴共三場活動 商圈、觀旅局辦市集、音樂會
〔記者張軒哲／台中報導〕雙十連假登場，谷關溫泉區遊客增加，昨日有三場活動在溫泉鄉與鄰近的松鶴部落舉行，其中，谷關商圈業者舉行部落市集暨公益音樂饗宴、觀旅局舉辦「台中好湯草地音樂會暨假日市集」，松鶴社區發展協會舉行「泰雅傳統狩獵技藝傳承活動」讓遊客體驗射箭、攜手圍圈跳大會舞，體驗泰雅文化的熱情活力。
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點燃薪火祈求祖靈保佑平安
松鶴部落推廣觀光，「泰雅傳統狩獵技藝傳承活動」在部落耆老帶領狩獵團，進行奉獻禮讚後，以三聲鳴槍禮炮與薪火點燃儀式，祈求祖靈保佑活動平安順利。
部落獵人帶領遊客與部落孩童，製作傳統弓箭並練習操作，遊客品嘗部落傳統食材製作美味的傳統獵人飯包，傳統狩獵競技活動介紹狩獵器具、製作與施放陷阱，最後在耆老勉勵與部落狩獵團嘉勉儀式下，完成部落慶典活動。
來自神岡區的呂先生說，到谷關住宿泡湯，與孩子先到松鶴體驗泰雅文化，原住民射箭要用力拉弓，孩子很開心，也觀看泰雅薪火點燃儀式，寓教於樂。
好湯草地音樂會 設20餘攤位
台中好湯草地音樂會活動有二十多個在地文創攤位及溫泉協會業者，展示各家特色產品，同時安排藝文團體演出。觀旅局長陳美秀表示，今年除邀請「西川流日本舞踊」及知名微醺開根等樂團外，創意假日市集也邀請日本青森縣與鳥取縣攤商，還有泰雅原民風的古琉璃手環等手工藝品DIY體驗，現場提供原住民等美食品嚐，讓遊客有吃又有拿。
谷關商圈則是舉辦公益音樂會，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，雙十連假遊客回流，音樂會推廣谷關在地觀光旅遊特色，台中市經濟發展局長張峯源現場演奏小提琴，演奏「First Love」、「心花開」兩首膾炙人口的歌曲，協會共捐款九萬元給偏鄉小學與原住民部落。