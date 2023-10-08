《台中》體驗泰雅文化 「松鶴」傳承狩獵技藝

台中市松鶴社區發展協會在和平區運動公園舉辦泰雅傳統狩獵技藝傳承活動，進行薪火點燃儀式。（記者張軒哲攝）

2023/10/08 05:30

雙十連假首日 谷關、松鶴共三場活動 商圈、觀旅局辦市集、音樂會

〔記者張軒哲／台中報導〕雙十連假登場，谷關溫泉區遊客增加，昨日有三場活動在溫泉鄉與鄰近的松鶴部落舉行，其中，谷關商圈業者舉行部落市集暨公益音樂饗宴、觀旅局舉辦「台中好湯草地音樂會暨假日市集」，松鶴社區發展協會舉行「泰雅傳統狩獵技藝傳承活動」讓遊客體驗射箭、攜手圍圈跳大會舞，體驗泰雅文化的熱情活力。

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點燃薪火祈求祖靈保佑平安

松鶴部落推廣觀光，「泰雅傳統狩獵技藝傳承活動」在部落耆老帶領狩獵團，進行奉獻禮讚後，以三聲鳴槍禮炮與薪火點燃儀式，祈求祖靈保佑活動平安順利。

部落獵人帶領遊客與部落孩童，製作傳統弓箭並練習操作，遊客品嘗部落傳統食材製作美味的傳統獵人飯包，傳統狩獵競技活動介紹狩獵器具、製作與施放陷阱，最後在耆老勉勵與部落狩獵團嘉勉儀式下，完成部落慶典活動。

來自神岡區的呂先生說，到谷關住宿泡湯，與孩子先到松鶴體驗泰雅文化，原住民射箭要用力拉弓，孩子很開心，也觀看泰雅薪火點燃儀式，寓教於樂。

好湯草地音樂會 設20餘攤位

台中好湯草地音樂會活動有二十多個在地文創攤位及溫泉協會業者，展示各家特色產品，同時安排藝文團體演出。觀旅局長陳美秀表示，今年除邀請「西川流日本舞踊」及知名微醺開根等樂團外，創意假日市集也邀請日本青森縣與鳥取縣攤商，還有泰雅原民風的古琉璃手環等手工藝品DIY體驗，現場提供原住民等美食品嚐，讓遊客有吃又有拿。

谷關商圈則是舉辦公益音樂會，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，雙十連假遊客回流，音樂會推廣谷關在地觀光旅遊特色，台中市經濟發展局長張峯源現場演奏小提琴，演奏「First Love」、「心花開」兩首膾炙人口的歌曲，協會共捐款九萬元給偏鄉小學與原住民部落。

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