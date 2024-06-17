噴漆？稻田彩繪為大地上色 「彩葉稻」成繽紛調色盤

苗栗縣苑裡鎮農會今年一期稻作，利用農試所授權的6種顏色「彩葉稻」，創作出白沙屯媽祖的稻田彩繪。（苑裡農會提供）

2024/06/17 00:50

〔記者陳建志／專題報導〕綠色的稻株、金黃色的稻穗，是大家熟悉的稻田景象，不過近年全台各地包括苗栗縣苑裡鎮農會、屏東縣政府熱帶農業博覽會推動稻田彩繪，讓田間色彩變豐富，不少民眾看到稻田裡生動的圖案，以為是噴漆作畫而成，殊不知這是貨真價實的稻米，只是顏色和綠色稻葉不同的「彩葉稻」，在農業部農業試驗所多年培育下，從一開始只有綠葉和紫葉，至今已有紫葉、紅紫葉、磚紅葉、黃葉、白條葉等多種顏色，讓稻田彩繪圖案越來越豐富。

農試所作物組農藝研究室研究員李長沛表示，彩葉稻和一般綠色葉片的栽培稻，主要的差異為水稻葉色的變異，一般可分為紫葉、黃葉、白條葉。而彩葉稻過去主要的用途，是作為田間不同品種稻米試驗種植時的曲隔使用，也可作為葉片性狀遺傳分析的學術用途，近年來則成為帶動農村觀光休閒農業的稻田彩繪最佳素材。

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李長沛表示，彩葉稻葉片顏色的變化，可利用化學藥劑或放射線的誘變方式讓基因突變，再找出不同顏色的變化並進行雜交，培育出想要的彩葉稻顏色，通常誘變的顏色為白條葉、黃化為主，至於紫葉的變異則是來自天然的基因變異。

李長沛指出，目前彩葉稻台灣自行選育命名至少有8個品種（系），目前以紫葉、紅紫葉、磚紅葉、黃葉、白條葉等顏色，提供農會或業界進行稻田彩繪運用。其中最新完成命名的有台農87號，是利用紫葉與黃葉雜交後代選出的磚紅葉新色系，該品種從2016年開始雜交培育，經不斷的試驗，前後花了6年終於通過審查、命名。

李長沛強調，彩葉稻的培育，除培育出想要的稻葉顏色，還須能結出穩定數量的種子，因此培育過程相當耗時，以目前正在培育的「粉紅色」彩葉稻，除葉片顏色還無法穩定，也碰到容易死掉和種子少的問題，因此須持續進行雜交試驗。

全國最早投入稻田彩繪的苗栗縣苑裡鎮農會指導員李忠祐表示，苑裡農會從2022年開始進行稻田彩繪，一年二期的稻作都會在苑裡鎮山腳里灣麗路旁的稻田設計稻田彩繪讓民眾欣賞，不少民眾都好奇詢問「這是噴漆畫出來的嗎？」經過說明才知道全部都是秧苗種出來的。

李忠祐說，農會稻田彩繪所使用的彩葉稻都是農試所授權提供，一開始只有綠色和紫色兩種顏色，後來又加入黃色、白色、黑色（深紫），去年農試所又培育出磚紅色新品種，目前已有綠、紫、黃、白、黑、紅6種顏色，今年一期稻以「天后駕稻」為主題，所做的白沙屯媽祖、大甲媽和苑裡慈和宮三尊媽祖稻田彩繪，就是以這6種不同顏色的稻子結合而成，稱讚農試所的技術高超，因不斷培育出不同顏色的彩葉稻，讓他們稻田彩繪的圖案越來越豐富多樣。

苗栗縣苑裡鎮農會今年一期稻作，利用農試所授權的6種顏色「彩葉稻」，創作出大甲媽作醮的大型稻田彩繪。（苑裡農會提供）

農試所作物組農藝研究室研究員李長沛歷經6年的雜交培育，培育出台農八十七號磚紅葉的彩葉稻新色系。（記者陳建志攝）

農業試驗所在田間持續進行不同顏色彩葉稻的培育，讓稻田彩繪的圖案可越來越豐富多樣。（記者陳建志攝）

苗栗縣苑裡鎮農會協助台中外埔農會，配合今年龍年種植出「臺中龍賀」稻田彩繪。（苑裡農會提供）

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