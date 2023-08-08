苗縣明德水庫 26日起重映魯冰花

明德水庫在地優質商家在記者會上展示特色商品，縣長鍾東錦（右五）等人協助行銷。（記者張勳騰攝）

2023/08/08 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕交通部觀光局及苗栗縣政府攜手為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，首波活動「湖光電影．交響共鳴」將於廿六、廿七日及九月二、三日登場，苗縣府昨天舉辦記者會，將分別播映魯冰花電影及舉辦交響音樂會，以懷舊氛圍及活潑樂聲喚起最初的感動；縣長鍾東錦邀請鄉親到場看電影、逛市集、賞音樂，也預告明德水庫風景區將變身為陸海空域兼備的休閒遊憩區。

電影主題曲原唱曾淑勤獻唱

苗縣府文觀局長林彥甫指出，一九八九年上映之「魯冰花」電影於明德水庫湖畔及黃家伙房取景拍攝，寫實感人的劇情賺人熱淚，為再次喚起遊客對電影的感動，因而於電影上映卅四週年八月廿六日於拍攝地魯冰花故事場海棠島旁重映「魯冰花」電影，當天邀請主題曲原唱曾淑勤獻唱、重要角色古茶妹演員李淑楨主持開幕，原汁原味再現經典，夜間於魯冰花故事場播映「魯冰花」電影，於明德湖畔細細品味電影細膩情感。

請繼續往下閱讀...

這次活動，廿六日、廿七日連續兩日下午辦理明德水庫湖光之旅（需事先報名）、魯冰花電影以及市集活動，主辦單位也貼心準備免費限量觀影點心，當日下午五點卅分起現場打卡即可兌換，兌完為止。九月二、三日在日新島則有交響音樂會、水漾明湖市集，採自由入場，並免費入島。相關活動訊息可上（https：//www.mlc.gov.tw/）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法