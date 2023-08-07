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    首頁　>　生活

    《台中》「交通寧靜區」難降速 議員批只做半套

    中市「交通寧靜區」只設告示牌未見道路配套設計，議員批只做半套不具效益。（台中市議員陳俞融提供）

    中市「交通寧靜區」只設告示牌未見道路配套設計，議員批只做半套不具效益。（台中市議員陳俞融提供）

    2023/08/07 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市部份路段設「交通寧靜區」，透過速限、禁鳴喇叭等措施，避免汽機車車速過快產生危險及噪音，但民進黨籍市議員陳俞融發現，部分交通寧靜區如大鵬路鄰中國醫藥大學水湳校區只設告示牌，未搭配其他道路減速工程輔助，僅「告示」難降速，批市府「做半套」不具效益。交通局指出，已在週邊路口增設號誌、小綠人及綠斑馬等，提醒用路人，未來將持續優化相關設計。

    僅告示降速 減速工程配套不足

    陳俞融勘察設在中國醫藥大學水湳校區大鵬路前的「交通寧靜區」，發現雙向道馬路雖被規劃作「交通寧靜區」，卻只是設告示牌，將原有道路速限從五十公里／小時降到卅公里／小時，但原有路寬不變、且大鵬路（中清路到經貿路段）又直又寬，駕駛人行駛其間本就有一定車速，若未注意設在紅綠燈號誌上的「交通寧靜區」告示牌，根本不會降低車速，或發現告示牌後突然降速，反而危險。

    已增設號誌、小綠人提醒用路人

    交通局指出，因大鵬路僅雙向各一車道路幅較窄，且水湳經貿園區在建工程多大型車進出頻繁，所以在中國醫大週邊路段規劃「交通寧靜區」，禁止大貨車行經大鵬路，更將行車速限降低，道路除設置速限管制牌面，並增設號誌、小綠人及綠斑馬，後續也將在地面增繪速限標字提醒該路段減速；其他改善工程將邀相關單位研議可行性。

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