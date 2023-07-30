《彰化》可供停車 洛津國小滯洪池明年底完工

全國首座地下停車場兼滯洪池的建設位在彰化縣鹿港鎮洛津國小操場，預計明年底完工。圖為完工示意圖。（彰化縣府提供）

2023/07/30 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕已遠颺的杜蘇芮颱風，未給彰化縣帶來明顯雨勢，縣內沒有水庫，颱風前，縣府清乾五座總蓄水量等同一．六座台中石岡壩水庫的滯洪池，以空池待命，這次雖未派上用場，但也讓縣府防颱治水吃下定心丸，繼續對抗本周可能侵台的颱風「卡努」。縣府指出，明年底鹿港鎮洛津國小滯洪池完工後，將是全縣第六座，可解決鹿港老街易淹水的民怨。

可提供107個汽車停車位

縣府參考日本鶴見川的治水經驗，在世運足球館底下開挖停車場兼做球場，同時參考丹麥哥本哈根的治水經驗，不破壞都市，但能與都市融合進行治水工程，因此利用洛津國小現有的操場，規劃全國第一個地下蓄洪池及停車空間的滯洪池建設，完工後滯洪面積約四六二六平方公尺、蓄洪量體約一．二萬立方公尺，並提供一○七個汽車停車位，總經費約三億元。

請繼續往下閱讀...

還可解決鹿港老街淹水問題

縣府水利資源處長馬英傑表示，五座滯洪池（鹿港草港尾、員林市圓林園、龍燈公園、萬興排水、第四放水路）總滯洪量二一三．五萬立方公尺，如遇暴雨來襲，排水溝渲洩不及洪水量，滯洪池就能達到暫存蓄水效果，幫忙區域排水系統排洪，雨過天晴再抽水放流到外海或溝渠，這種運作模式已在多次豪大雨侵襲彰化地區時，成功發揮治水效果，第六座洛津國小滯洪池，既能解決鹿港老街長期淹水問題，也能為老街商圈提供更多停車空間，工程一併美化校園，一舉多得。

六座滯洪池蓄水量不一，最多的是萬興排水滯洪池達一四一．八萬立方公尺，最少為草港尾滯洪池約一．一萬立方公尺，完工後的洛津國小停車場滯洪池蓄水量比草港尾略多，可達一．二萬立方公尺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法