《彰化》可供停車 洛津國小滯洪池明年底完工
2023/07/30 05:30
〔記者張聰秋／彰化報導〕已遠颺的杜蘇芮颱風，未給彰化縣帶來明顯雨勢，縣內沒有水庫，颱風前，縣府清乾五座總蓄水量等同一．六座台中石岡壩水庫的滯洪池，以空池待命，這次雖未派上用場，但也讓縣府防颱治水吃下定心丸，繼續對抗本周可能侵台的颱風「卡努」。縣府指出，明年底鹿港鎮洛津國小滯洪池完工後，將是全縣第六座，可解決鹿港老街易淹水的民怨。
可提供107個汽車停車位
縣府參考日本鶴見川的治水經驗，在世運足球館底下開挖停車場兼做球場，同時參考丹麥哥本哈根的治水經驗，不破壞都市，但能與都市融合進行治水工程，因此利用洛津國小現有的操場，規劃全國第一個地下蓄洪池及停車空間的滯洪池建設，完工後滯洪面積約四六二六平方公尺、蓄洪量體約一．二萬立方公尺，並提供一○七個汽車停車位，總經費約三億元。
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還可解決鹿港老街淹水問題
縣府水利資源處長馬英傑表示，五座滯洪池（鹿港草港尾、員林市圓林園、龍燈公園、萬興排水、第四放水路）總滯洪量二一三．五萬立方公尺，如遇暴雨來襲，排水溝渲洩不及洪水量，滯洪池就能達到暫存蓄水效果，幫忙區域排水系統排洪，雨過天晴再抽水放流到外海或溝渠，這種運作模式已在多次豪大雨侵襲彰化地區時，成功發揮治水效果，第六座洛津國小滯洪池，既能解決鹿港老街長期淹水問題，也能為老街商圈提供更多停車空間，工程一併美化校園，一舉多得。
六座滯洪池蓄水量不一，最多的是萬興排水滯洪池達一四一．八萬立方公尺，最少為草港尾滯洪池約一．一萬立方公尺，完工後的洛津國小停車場滯洪池蓄水量比草港尾略多，可達一．二萬立方公尺。