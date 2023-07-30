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    新北市府員工宿舍活化 年底完成轉型評估

    新北市板橋區新民街六巷的市府員工宿舍（右），由於屋況不佳，目前僅四戶居住。（記者許倬勛翻攝）

    新北市板橋區新民街六巷的市府員工宿舍（右），由於屋況不佳，目前僅四戶居住。（記者許倬勛翻攝）

    2023/07/30 05:30

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市板橋區新民街六巷的市政府員工宿舍，已有五十四年歷史，目前僅剩四戶居住，入住率僅九．五％，其餘均為閒置空間，市府自升格後多次設法活化，卻囿於產權複雜不了了之，近期總算露出曙光，青年局委請建築師討論空間使用的可行性評估及轉型方案，最快年底可完成。

    擬做文創或影視基地

    秘書處指出，新民街六巷的員工宿舍是地上三層磚造建物，總共四十二戶，卅六戶是秘書處管理的宿舍，現在只有四戶居住、卅二戶閒置，其餘六戶則是環保局放置檔案空間，之所以遲未活化開發利用，是因土地為祭祀公業所有，市府只有地上物產權，土地使用分區上又屬文教用地，過去曾與中原大學合作研擬活化計畫，但受限產權及維修成本太高等因素作罷。

    在還未確定轉型方案前，秘書處暫將多數閒置空間作為影視拍攝用地，一年多來拍攝次數達九十多場次，且因宿舍保有質樸模樣，獲得不少導演讚許。但基於安全因素，市府仍希望能大規模修繕及有效利用，目前已透過青年局邀集建築師討論空間使用的可行性評估，希望在年底前可以一併完成通盤規劃，有可能做為文創或影視基地，讓老舊宿舍能重獲新生。

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