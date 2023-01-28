春節掛病號 呼吸道、腸胃不適居多

桃園市政府社會局在各禦寒站發放禦寒物資。 （桃園市府提供）

2023/01/28 05:30

〔記者余瑞仁、羅欣貞、丁奕／綜合報導〕今年春節連假長達十天，還有寒流來襲，急診擠翻了！屏東縣衛生局統計，除夕至初五各醫院急診患者與去年同期比較，整體上升百分之三十九．五。桃園市社會局統計，從前一波寒流至昨天，已有一百廿名街友入住避寒及接受低溫關懷物資。

寒流來襲，風力也增強，因海象不佳，航港局表示，台東富岡至綠島的六航班、蘭嶼航線的兩航班今將停班，昨日提前調度航班運送旅客，其中富岡至綠島運量達兩千餘人、富岡至蘭嶼運量為五百餘人。明日預估天氣不錯，航班可以正常行駛。業者已於營業網站、售票處等周知旅客調整行程，並依規定辦理退換票事宜。

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屏縣衛生局昨天表示，縣內各醫院急診與去年同期（除夕至初五）比較，急診病患總數由去年的六千九百九十四人，上升至今年九千七百零一人，整體上升百分之三十九．五；急重症病患也上升近三成。

天冷 屏基急診心肌梗塞較往年多

以屏東基督教醫院為例，院方統計本月二十一日至二十六日急診人次共兩千一百三十六人次，病症以呼吸道及腸胃道疾病居多，較往年不同的是急診急重症病人達三七二人，比往年多，急診醫護人員忙翻天。

屏基指出，今年因急性上呼吸道感染、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診的民眾佔約四成，因飲食過量而腸胃道不適就醫的人次則近三成，以胃腸炎、腹痛、急性胃炎居多。較往年不同的是心肌梗塞多達十二人。

屏基急診部主任王建銘提醒，抵抗力較弱的小孩及老人，最好避免出入人擠人的公共場所，即使到戶外最好還是戴上口罩。

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