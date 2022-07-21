北捷1280月票 蔡適應主張納入基隆

台鐵火車是目前基隆通勤族主要的交通運具。（記者盧賢秀攝）

2022/07/21 05:30

銜接台鐵或國道客運 鼓勵民眾使用大眾運輸 解決國道塞車問題

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市各黨派的四位市長參選人都為通勤族爭取權益，但見解不同，民進黨提名人蔡適應主張將基隆市納入北捷一二八○元月票的實施區域，銜接台鐵或國道客運；國民黨提名人謝國樑提議用空污回饋金或路邊停車費來分攤財務；無黨籍參選人黃希賢認為應限定往返雙北的國道客運及台鐵；時代力量提名人陳薇仲擔心成為選舉芭樂票。

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蔡適應表示，他多年來在立法院質詢並找相關單位討論，研議將基隆人通勤的台鐵運輸或國道客運納入北捷的一二八○元月票，鼓勵基隆市民使用大眾運輸往返台北市，解決國道塞車問題；對於有其他參選人質疑蔡適應到了選舉才爭取，他澄清說，基隆市前幾年債台高築，他這幾年與市長林右昌合作，債務才逐年改善，才讓基隆納入北捷一二八○月票有討論的空間，若不是國民黨執政時債台高築，很多事不會拖到現在。

謝國樑提出「首都通」方案

謝國樑指出，他主張一二八○元月票的「首都通」方案，將基隆納入雙北的交通圈，利用空污回饋金或比照雙北以路邊停車費用來分攤財務問題，他會尋求基隆市議會國民黨團的協助，將一二八○元月票列為國民黨市長與市議員的聯合優先政見，希望當選後就立刻執行。

黃希賢主張專屬基隆人月票

黃希賢說，他最早提出基隆納入一二八○元通勤月票的政見，但他的主張與其他人不同，因為基隆市民到雙北主要是搭乘台鐵及國道客運，他推出「專屬基隆人」的一二八○元月票，限定基隆往返雙北的「國道客運」及「台鐵」才能使用。

陳薇仲︰應細算成本與效益

陳薇仲認為，交通運輸優惠要細算成本與效益，不應該在選舉時畫大餅，最後成為無法執行的芭樂票，如果可以吸引十％的基隆通勤族改搭大眾運輸系統，她支持北捷銜接台鐵或國道客運的一二八○元方案，但如果達不到十％的轉乘效益，不如將補助款拿來改善公車或快捷公車。

另外，國光客運表示，鼓勵基隆市民搭乘客運並回饋通勤族，將舉辦四次抽獎活動，要送出價值九百元的遊樂園門票八百張，一千元乘車金四十名，還有iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組等獎項，民眾十月底前搭乘國光客運就可以登錄參加抽獎。

民進黨基隆市長提名人蔡適應主張將基隆市納入北捷一二八○元月票的實施區域，銜接台鐵或國道客運。（記者盧賢秀攝）

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