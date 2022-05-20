投縣國三生 5/25起線上教學

南投縣國中九年級學生廿五日起停課，縣府教育處演練測試線上教學情形。（南投縣政府提供）

2022/05/20 05:30

122處社區照顧關懷據點 今起暫停開放2週 4市鎮明加開假日接種站

〔記者陳鳳麗、劉濱銓、張協昇／南投報導〕全國國中教育會考本週六、日舉行，南投縣為居家隔離等非確診考生準備四十八間防疫試場，教育處昨也宣布國三生（九年級生）考完會考後，從廿五日起至畢業典禮前暫停實體課程，改為線上教學（見右圖，南投縣政府提供），以降低群聚染疫風險；另全縣一二二處社區照顧關懷據點，今（二十日）起暫停開放兩週，並於明（廿一日）天在南投市、草屯、埔里、竹山等四大市鎮加開假日接種站，鼓勵長輩儘速接種疫苗。

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會考考場設48間防疫試場

國中會考，南投縣共有中興高中、草屯商工、暨大附中、埔里高中、南投高中、南投高商、竹山高中和水里商工八個考場，每個考場都為非確診的居隔考生，各準備六間被稱為「防疫試場」的第二預備試場，目前會用到防疫試場的考生約有廿多名。

重要活動可返校實體辦理

由於中央疫情指揮中心預估疫情高峰落在會考後，縣府昨也決定讓全縣國三生從下週三（廿五日）起暫停實體課程到畢業典禮，全改為線上教學，但學校如有評量等重要活動可規劃返校實體辦理。

縣內大型國中像中興國中、旭光高中國中部、草屯國中等學校都強調，近一、兩個月班級預防性停課及學生請防疫假，都有班級線上教學及混成教學的經驗，因此國三生採線上教學沒有問題。

南投縣昨日確診新增一○二六例，首度單日破千例，且增二起死亡個案，皆是未打疫苗的老人，因此縣府宣布從今天起，全縣一二二處社區照顧關懷據點暫停開放至六月三日止，各據點將改以電話或視訊問安、一對一關懷訪視及送餐服務等方式關懷老人，衛生局明天也將在四大市鎮加開假日接種站，另一萬餘劑BNT疫苗今天也會到貨，屆時接種站與縣內八十七家院所，將增加BNT疫苗供民眾施打，呼籲長輩儘速接種，減少重症發生。

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