穩定農產外銷 冷鏈計畫三箭齊發

路竹區加洲果菜運銷合作社將升級為區域冷鏈物流中心。（記者陳文嬋攝）

2022/03/17 05:30

路竹輔導升級區域冷鏈物流中心 六龜建冷鏈儲運中心 大樹闢蔬果冷鏈運銷園區

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局攜手農民團體推動冷鏈計畫，今年將於路竹升級一座區域冷鏈物流中心，六龜農會則興建一座產地冷鏈儲運中心，大樹果菜批發市場也將變身冷鏈運銷園區，打造高雄農業冷鏈物流鐵三角，穩定國內大型通路運銷，全力搶攻國際市場。

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農、牧一年產值近240億元

高雄農、牧一年產值近二四○億元，今年蜜棗首度插旗法國，鳳梨銷日本訂單成長三倍，玉荷包荔枝去年也進軍澳洲、荷蘭，冷鏈和保鮮是致勝關鍵，農業局協助農民團體設置農產冷鏈設備。

農業局與農民團體合作建置

農業局今年持續協助路竹區加洲果菜運銷合作社擴廠，主打生鮮蔬果全程冷鏈處理，年處理量達三萬噸，並與大社等六區農民契作，建立數十個蔬果生產供應基地，是南台灣最具規模的大型冷鏈包裝處理場，農委會將輔導升級為區域冷鏈物流中心。

此外，農業局爭取農委會經費一億多元，輔導六龜農會興建一座產地冷鏈儲運中心，年集運量從三千噸提升到八千噸，預計明年完工。

農業局也將改造大樹果菜批發市場為蔬果冷鏈運銷園區，總經費五億元將爭取中央補助，以大樹、旗山等地生產玉荷包荔枝、白玉苦瓜、鳳梨等，進行冷鏈鮮果包裝及格外品加工，日處理量十萬噸，加入滾動倉儲功能，預估後年將可動工。

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