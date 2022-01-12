《加薪4千卻取消久任獎金》新北公托人員抱怨 社局：福利仍勝以往

2022/01/12 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的公共托育中心專業人員，從今年起每月加薪四千元，但公托人員隨後又被告知取消「久任獎金」，抱怨才剛加薪又馬上減薪，等於回到原點；社會局解釋說，久任獎金因年資不同，每月從一千元到兩千元不等，今年起將久任獎金納入薪資內，每年依工作表現調薪五百元至兩千五百元不等，實質上仍比以往優渥。

社會局︰每年依工作表現調薪

新北市從去年下半年起，針對公托、準公托聯盟的專業人員，依任職滿一年、三年和五年以上，每年發給一萬兩千元、兩萬一千元、兩萬四千元的久任獎金，去年十二月底，市府宣布從今年起，公托專業人員調薪四千元，準公托的專業人員則提高久任獎金，依年資一年、三年和五年以上，每年分別發給一萬八千元、兩萬四千元、三萬元。

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公托人員得知久任獎金被取消，表示邊調薪、邊變相減薪的感覺很不好，加薪的喜悅馬上打折扣；社會局表示，每月加薪四千元不限年資，幅度大於每月一千元到二千元的久任獎金，每年還有調薪機制，薪資福利仍比以往好。

據了解，台北市公托專業人員在去年十一月加薪四千元，底薪提高到三萬五千元，新北市為了留住人才也加薪四千元，底薪變成三萬四千六百元，私立托嬰中心從今年起，底薪將全面調至兩萬八千元。

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