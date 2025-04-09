鋒面接近今晚起變天 中部以北防雷雨

今白天溫度比昨再更高一點，潮濕、悶熱感覺更明顯。不過晚間起就會有較大轉變，中部以北、花東將轉陣雨或雷雨。（資料照）

2025/04/09 10:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）白天各地天氣仍都還不錯，溫度還會比昨天再更高一點，北部、東半部高溫有機會來到27-30度，中南部更有機會達到30度以上，潮濕、悶熱的感覺會比較明顯。不過晚間起就會有比較大的轉變，中部以北、花東將轉陣雨或雷雨，週六（12日）再有另一波鋒面接近。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今晚到明天（10日）白天這段時間有中高層短波槽通過，同時在台灣東北方、東方海面將有低壓鋒面建立，天氣就會明顯轉差，預報資料顯示在中部、北部、宜蘭到花蓮一帶將轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，並且要留意局部較大雨勢發生機會，特別是在台中以北到大台北一帶尤其要注意，至於南部及台東地區受影響就比較小。

請繼續往下閱讀...

預估降雨最快要等到明天（10日）傍晚才會逐漸緩和，到了晚間雨就會停下來，各地恢復多雲到陰的天氣。週五（11日）有短暫空檔，台灣附近底層風向為偏南風，各地大致為多雲或有陽光天氣。

週六將有另一個道鋒面建立並且逐漸往南接近台灣，上半天各地雲量偏多，大致為多雲或陰的天氣，下午到傍晚隨著鋒面接近，面迎西南風的西半部地區開始有局部短暫陣雨機會，入夜後到週日（13日）上午之間鋒面通過，緊跟著中高層短波槽也會掠過台灣附近，各地降雨轉趨明顯，中部、北部、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機會，中部、北部地區都要特別注意，南部及台東受影響還是相對小一些，但也會有局部短暫陣雨或雷雨。

由於鋒面移動的速度很快，預估可能週日上午北台灣的降雨就會停下來，中午過後其他地方的降雨也會停止，下午到晚間各地有機會轉為多雲甚至有陽光露臉的天氣，天氣的變化非常快。

溫度部分，明因為降雨增多，各地高溫將會略為下降，北部、宜蘭到花蓮等地高溫25-27度，中部高溫26-28度，南部高溫仍有28-30度，台東地區可能要留意局部背風面下沉增溫帶來的較高溫度，預報來看有機會到32-33度或以上。

週六（12日）中部、北部、宜蘭到花蓮一帶高溫大約在26-29度，南部及台東地區高溫可到29-30度以上，因為鋒面前西南風過山後沉降增溫的關係，台東要留意是否出現局部高溫的現象，高溫預報有機會達到32度會以上。週日（13日）因為有鋒面降雨，同時後續東北季風也將較為增強帶來較涼的空氣，白天高溫會明顯降下來，中北部、東半部地區高溫會降到20-23度，南部地區高溫則是23-25度。

值得注意的是週日晚間到下週一（14日）清晨受到東北季風影響，中部以北到東北部空曠地區低溫可能又會降到14-16度之間，南部及花東空曠地區低溫也會降到16-18度左右，又會有較明顯的涼意出現，下週一白天之後隨著陽光露臉，溫度才會有回升的趨勢。

下週一到週三（14-16日）目前來看都是受到較乾的空氣影響，天氣較穩定，各地為多雲或晴的天氣，白天陽光可能較明顯，溫度較溫暖，但是夜晚清晨仍會比較偏涼，日夜溫差較大。下週四（17日）之後的天氣又會是變動比較大的型態，接近週末（19-20日）有鋒面影響的機會，不過時間還很久遠，有待持續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法