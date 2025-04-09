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    竹市罷團控武功里長帶人鬧場 威脅辱罵志工、阻民眾連署

    有網友稱新竹武功里里長威脅罷團志工，並阻撓民眾簽署罷免文件。（圖擷取自Threads）

    有網友稱新竹武功里里長威脅罷團志工，並阻撓民眾簽署罷免文件。（圖擷取自Threads）

    2025/04/09 10:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署進入倒數計數，有一名新竹罷免連署站志工指出，他昨日到新竹市新源市場進行罷免連署，有一名男子帶著朋友不斷對志工們辱罵，甚至阻撓民眾簽署罷免，試圖拿手機拍攝民眾，沒想到這名帶頭男子竟然是武功里的里長。

    有網友在社群平台Threads發文表示，昨天早上她與志工們到新源市場進行罷免連署，雖一早便知該地區政黨傾向為藍，但是，她們相信還是有些許願意支持罷免活動的民眾，會願意出來，在連署活動進行到一半的時候，突然間一位大哥帶著幾位朋友一起衝過來，起初她還以為是要來簽署的，未料，大哥一來便氣焰高漲的辱罵志工們「在這邊作亂」，指責她與志工夥伴為台灣亂源，不准在這邊寫連署。還各種花式叫囂，她當下真的嚇到不行，原來emotion freeze是真的。

    原PO指出，志工人力本來就吃緊，與她搭檔的是一位大學生弟弟，照理來說，她應該當下就要拿出手機錄影、拍照，留下證據，但她被吼得腦袋空白，回過神來，又擔心會激怒他們，進而造成衝突升級，所以選擇冷處理（畢竟當時只有我跟弟弟，真的好怕他過來打人或是破壞東西），沒想到！他們竟然阻撓欲來簽署的民眾，還厲聲指責我們是騙子，更誇張的是他竟然一直拿手機要拍攝民眾！所幸埔頂派出所警員及時抵達維持秩序，才沒有讓情況再惡化下去。真的很感謝警員們的協助，制止了對方的過激行為。

    原PO續指，原以為事情應就此告一段落，不！對方一而再，再而三的干擾，諷刺志工，嚇走民眾，還持續盯哨，看見有人想要過來，就大吼說「你要幹嘛，你要連署這個嗎」

    我們不想造成警員困擾，也想保護自己，於是決定摸摸鼻子，與其他位志工集合一起改站到對街路口，有一位才簽完連署書的伯伯來給我們打氣，並且告訴我們剛才的那一位兇狠大哥，其實是武功里的里長，她就問，這有道理嗎？一位里長違反行政中立，然後又來擾亂罷免連署的自發活動，這樣到底適不適合當里長！還是新竹的里長適用的規範跟大家不一樣？

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