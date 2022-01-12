為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣開設7處快打站 隨到隨打

    宜蘭縣長林姿妙昨表示，已指示衛生局在縣內加開七處快打站；圖為五結慈濟接種站。（宜蘭縣衛生局）

    宜蘭縣長林姿妙昨表示，已指示衛生局在縣內加開七處快打站；圖為五結慈濟接種站。（宜蘭縣衛生局）

    2022/01/12 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）變異株Omicron入侵國門，為防堵疫情擴散，宜蘭縣政府昨起至廿七日，在縣內陸續開設七處、共廿七場次的第三劑疫苗快打站，民眾可隨到隨打。另，除夕夜的歡樂宜蘭年守歲活動，縣長林姿妙說，將滾動式檢討，目前暫不停辦。

    疫苗快打站包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站與廣興接種站。

    歡樂宜蘭年暫不停辦 滾動式檢討

    昨天率先開設的是鹿埔接種站，各站開設時間與場次都不同，施打以莫德納、BNT疫苗為主，民眾可多加利用「疫苗防治一網通」(https://antiflu.cdc.gov.tw/)疫苗地圖，或上宜蘭縣政府衛生局網站https://www.ilshb.gov.tw/查詢。

    縣府說，第三劑與第二劑施打間隔縮短為十二週，衛生局規劃七處快打站，讓符合資格民眾隨到隨打，呼籲民眾儘速接種。另，宜縣各醫院及長照、安養、精神照護、護理機構自八日起至二十四日止，暫時停止探視。

    面對疫情有擴大趨勢，外界關心除夕夜的歡樂宜蘭年活動，會不會停辦？林姿妙說，將滾動式檢討，目前暫不停辦，活動會場會設單一出入口量測體溫與消毒，全區禁止飲食，會在二十四日前擬定歡樂宜蘭年除夕守歲的防疫計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播