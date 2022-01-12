宜縣開設7處快打站 隨到隨打

宜蘭縣長林姿妙昨表示，已指示衛生局在縣內加開七處快打站；圖為五結慈濟接種站。（宜蘭縣衛生局）

2022/01/12 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）變異株Omicron入侵國門，為防堵疫情擴散，宜蘭縣政府昨起至廿七日，在縣內陸續開設七處、共廿七場次的第三劑疫苗快打站，民眾可隨到隨打。另，除夕夜的歡樂宜蘭年守歲活動，縣長林姿妙說，將滾動式檢討，目前暫不停辦。

疫苗快打站包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站與廣興接種站。

請繼續往下閱讀...

歡樂宜蘭年暫不停辦 滾動式檢討

昨天率先開設的是鹿埔接種站，各站開設時間與場次都不同，施打以莫德納、BNT疫苗為主，民眾可多加利用「疫苗防治一網通」(https://antiflu.cdc.gov.tw/)疫苗地圖，或上宜蘭縣政府衛生局網站https://www.ilshb.gov.tw/查詢。

縣府說，第三劑與第二劑施打間隔縮短為十二週，衛生局規劃七處快打站，讓符合資格民眾隨到隨打，呼籲民眾儘速接種。另，宜縣各醫院及長照、安養、精神照護、護理機構自八日起至二十四日止，暫時停止探視。

面對疫情有擴大趨勢，外界關心除夕夜的歡樂宜蘭年活動，會不會停辦？林姿妙說，將滾動式檢討，目前暫不停辦，活動會場會設單一出入口量測體溫與消毒，全區禁止飲食，會在二十四日前擬定歡樂宜蘭年除夕守歲的防疫計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法