強烈冷氣團明來襲 週三清晨低溫探10度

一週天氣預報

2022/01/10 05:30

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天稍有回暖，但若低溫與水氣配合，深夜至明天清晨，北台灣兩千五百公尺以上高山如拉拉山、太平山有機會降雪，中部海拔三千公尺以上高山如合歡山，也有機會下雪。值得注意的是，明天恐將迎來入冬以來最強冷空氣南下，強度近強烈大陸冷氣團，全台有感，且持續影響至週五，中部以北全天低於廿度。預計最冷的時間落在週三清晨，台南以北、東北部低溫下探十至十二度，局部地區更可能僅八、九度。

拉拉、太平、合歡山有機會見雪

北部、東部的天氣方面，中央氣象局預報員陳伊秀說明，今天上午基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，北部有零星短暫雨，晚間華南雲雨區東移，北部降雨變多 。

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明起預期先濕冷後乾冷，受近強烈大陸冷氣團影響，加上明起有華南雲雨區東移影響，北部全天濕冷、約十二至十六度。台北站低溫估約十二度，各地可能刷新入冬以來低溫，全台愈晚愈冷。

全台有感 先濕後乾冷到週五

週三起水氣減少，白天起高溫略回升一至二度、降雨也趨緩，僅迎風面北部、東半部有局部短暫雨，但低溫仍介於十二至十四度。週三至週五稍有回溫一至二度，但中部以北、東北部仍都偏冷。週六、下週日才逐漸回溫。

至於中南部的天 氣，陳伊秀表示，今天介於多雲至晴時多雲，晚間有零星短暫雨。明天受強冷空氣南下影響，越晚越冷，週二晚間至週三清晨台南以北須留意十至十二度低溫，台南以北局部地區可能下探八、九度，高雄、屏東低溫也僅有十四至十六度。週三白天至週五，南部地區及中部平地為多雲到晴，但早晚亦涼，日夜溫差大，可能超過十度，民眾要注意保暖。另中部山區有零星短暫雨，出門最好帶把傘。

玉山積雪結冰，主峰線步道濕滑，山友穿著冰爪才能登頂。（玉管處提供）

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