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    週六武財神生日 廖大乙 : 5種行業想求財快拜

    12日（週六）是「武財神」玄壇元帥趙天君生日，主祀「武財神」的草屯鎮敦和宮，11日晚間已湧入大批提前祝壽的信眾。（記者陳鳳麗攝）

    12日（週六）是「武財神」玄壇元帥趙天君生日，主祀「武財神」的草屯鎮敦和宮，11日晚間已湧入大批提前祝壽的信眾。（記者陳鳳麗攝）

    2025/04/11 21:39

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天（12日）是「武財神」玄壇元帥趙天君的生日，主祀武財神的草屯鎮敦和宮今晚已湧進大批提前祝壽的信眾，供品中以壽桃、麵龜、麻糬為多，另祈求財運旺旺來的鳳梨也不少，民俗專家廖大乙表示，需要業績的「武市」行業，尤其是仲介、保險、公司業務、服務業和八大行業，想求業績好、財運亨通，可誠心向武財神祈求，但不要求「一夜致富」。

    明天是農曆三月十五日，民間信仰中的「武財神」玄壇元帥趙天君生日，有全台最高最大武財神銅像的草屯鎮敦和宮，今晚燈火通明，宮方開始有誦經團誦經祝壽，很多民眾也準備供品提前為武財神祝壽。

    信眾準備的供品琳琅滿目，其中有祝壽寓意的壽桃、為大宗，而因台語「龜」有「聚」的諧音，也有人準備麵龜，特別的是因敦和宮附近有知名麻糬店，也有不少信眾拿有「黏錢」寓意的麻糬當祝壽品。另外祈求財運旺旺來的鳳梨也是供品中的主角。

    民俗專家廖大乙表示，糖果餅乾、壽桃麵線或水果都可當祝壽供品，最主要是要帶著虔敬的心，若有心願祈求記得下跪稟告祈求。

    今年是蛇年，且是雙春閏六月，「蛇」在民間信仰中代表財運，但也代表變化多，因此感覺這幾個月財運不好，事業不順，除要「天助」誠心祈求武財神外，也須「自助」，先反省自己是不是不夠努力、人際關係沒有經營好。

    廖大乙說，需要向外攬客求業績的「武市」行業，拜「武財神」特別會有感應，尤其是仲介、保險、業務、服務業和八大行業等5種行業，可在「武財神」生日這天向其祈求業績暢旺、招來財運。

    壽桃、麻糬、鳳梨是祝壽供品中的前幾名。（記者陳鳳麗攝）

    壽桃、麻糬、鳳梨是祝壽供品中的前幾名。（記者陳鳳麗攝）

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