4/11 大樂透頭獎1注獨得！1.5億獎落桃園

今晚（11日）開獎的第114000043期大樂透頭獎開出1注，今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/11 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月11日開獎的第114000043期大樂透頭獎開出1注，由桃園市八德區大同里廣福路94號（1樓）「鈔吉兆彩券行」開出；第114000090期今彩539頭獎則摃龜。

第114000043期大樂透中獎號碼「06、10、11、17、23、32，特別號：27」。頭獎1注中獎，可得1億5332萬1185元；貳獎共4注中獎，每注可得36萬4483元；參獎共54注中獎，每注可得2萬9075元；肆獎共114注中獎，每注可得8853元；伍獎共2494注中獎，每注可得2000元；陸獎共3148注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9040注中獎，每注可得400元；普獎共4萬0475注中獎，每注可得400元。

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第114000043期49樂合彩中獎號碼為「06、10、11、17、23、32」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共135注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4639注中獎，每注可得1250元。

第114000090期今彩539中獎號碼為「15、17、26、27、35」。頭獎摃龜；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共6346注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3985注中獎，每注可得50元。

第114000090期39樂合彩中獎號碼為「15、17、26、27、35」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共341注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1473注中獎，每注可得1125元。

第114000090期3星彩中獎號碼為「499」。壹獎共57注中獎，每注可得5000元。

第114000090期4星彩中獎號碼為「5227」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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