北市大數據中心 議員︰恐淪民眾黨選研中心

台北市議員王欣儀質疑，市府斥資3250萬，於北市府地下一樓闢建大數據中心，還特設戰情室，令外界質疑恐公器私用、淪為台灣民眾黨的選研中心。（台北市議員王欣儀提供）

2021/11/10 05:30

特設戰情室 外界質疑公器私用 柯：數據作為市政使用

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前表示，已「偷抄」中國上海的大數據中心概念，將於今年底在北市府建置大數據中心；北市議員王欣儀昨質疑，市府斥資三千兩百五十萬、並特設戰情室，恐公器私用淪為台灣民眾黨的選研中心，且原要隨之推出的社會安全儀表板也恐跳票，要求柯應加強跨局處資訊整合，提升社會安全網，切勿「東施效顰」，對市政毫無助益。

請繼續往下閱讀...

柯指「偷抄」上海 未來數據將開發商業用途

對此，柯文哲昨在市政總質詢答詢，指大數據中心籌備多年，將把北市公有數據作為市政使用，再繼續開發商業用途，為發展智慧城市的重要工具，未來即便市長換人仍會延續。北市資訊局長呂新科補充，預計於明年初完工，未來透過大數據彙整各局處資料進行市政分析，將推出疫情及社會安全等八大主題項目。

王欣儀指，北市府於地下一樓建置佔地近兩百坪的大數據中心，預計下個月正式開張，內部還設有戰情室，柯表示這是「偷抄」中國上海浦東大數據中心概念，且還得意稱當年參訪時是坐在中國國家主席習近平「坐過的位子」。

下個月將推社會安全儀表板恐跳票

王欣儀表示，市政推行鮮少使用「戰情室」，該規劃令外界質疑是用於選戰分析，未來恐淪為民眾黨的選研中心；柯文哲急否認，強調是運用公有數據作為市政使用，未來再開發商業用途，此作法早已試用許久，曾於疫情期間進行確診熱點地圖分析、美食外送平台的交通分析等。

資訊局：將有疫情等8大主題項目

王欣儀也質疑，資訊局曾承諾會隨之於下個月推出社會安全儀表板，如今不僅時程延宕，且柯文哲在舉例中心啟用後「開台大戲」項目中對此也隻字未提，然而近來台北捷運才接連民眾持刀險傷人情事，北市府對提升社安網竟毫不重視，政策恐再跳票。

呂新科說明，大數據中心將整合各局處資料型協助市政分析，同時也會在台北通App納入一鍵申辦等廿幾個項目進行試辦，後續正式上路後推出的城市運行儀表板將包括防疫、社會安全等八大主題加以整合，將數據、資料聚合後派發至行動中心進行決策。

正在施工中的台北大數據中心。 （北市議員王欣儀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法