新北林口違法資收場再不改善 斷水電送辦

林口資收場被市府認定違法，工務局進場拆除，未料業者又悄悄將貨櫃屋、廁所運回原地繼續營業。（新北市工務局提供）

2021/11/09 05:30

侯友宜：明天未改善 強勢手段一次解決

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市議員蔡淑君昨天質詢說，林口區有一間違法蓋在住宅區的資源回收場，發出噪音並製造髒亂，就算市府四度開罰卅三萬元並強制拆除，但業者仍繼續營業，目無法紀已引起民怨，質疑行政單位「打假球？無政府狀態？」市長侯友宜強調，業者的非法行為很可惡，明天（週三）再不改善，會用斷水斷電等強勢手段，一次解決問題。

拆了又營業 市府四度開罰33萬元

蔡淑君指出，這處違法的資源回收場位於林口特定計畫區第二住宅區內，有貨櫃屋、地磅站與怪手等設備，長期製造噪音並破壞環境髒亂，是附近七百多戶居民的噩夢，市府拆除大隊雖然在十一月一日強制拆除，但居民錄影蒐證發現，市府人員離開後，業者就把貨櫃屋（辦公室）、廁所載運回來，繼續違法營業，環保局人員上門稽查也拒不開門。

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民怨營運巨大聲響吵得受不了

民眾抱怨說，這家違法資收場大概有二個籃球場大，從早到晚都在營運，移動鐵鋁金屬品時，巨大聲響吵得住戶受不了，連假日也不能休息，打市府一九九九專線求助，環保局人員到場後卻說測不到噪音，公權力不該束手無策。

違反都計法並限期改善 市府最後通牒

城鄉發展局長黃國峰指出，業者已違反都市計畫法，已兩度開罰六萬元、十五萬元，這兩天會再開出第三張罰單、卅萬元；環保局長程大維強調，已兩度開罰共十二萬元，並要求限期改善，否則會強制執行。

侯友宜表示，明天（週三）是給業者自行改善的最後通牒，若依然故我，市府一定會用更強勢的手段，包括斷水斷電及移送法辦，一次解決問題；蔡淑君追問，居民還要忍耐多久？侯友宜說，有時候公權力的執行與民眾的期待會有落差，會努力拉近兩者之間的差距。

另外，市議員黃永昌質詢新北市發展再生能源政策，侯友宜表示，中央的能源政策中，天然氣的占比達到五成，如果綠能不足以支援經濟產業鏈，缺電會對產業造成很大的傷害，中央在能源配比上要好好思考。

市議員劉哲彰質詢時，建議市府重視已在東京奧運列為正式項目的滑輪板運動，新北境內的極限運動場幾乎都不符合安全規範且欠缺維護，他贈送國內女子滑板冠軍廖紜翊的滑板給侯友宜，要求市府善用公園用地設立滑輪板運動場，培養更多的滑輪板好手在國際爭光。侯友宜允諾做好妥善規劃並改善場地缺失。

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