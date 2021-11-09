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    聯亞擴大第3劑臨床試驗 食藥署：會請專家評估資料

    2021/11/09 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕未通過EUA的聯亞生技武漢肺炎疫苗，目前除了海外三期臨床試驗外，也正擴大國內第三劑臨床試驗，設法證實成效。衛福部食藥署回應，會請專家評估聯亞提供的計畫資料。

    聯亞疫苗臨床試驗總主持人、中國附醫副院長黃高彬說明，聯亞疫苗臨床試驗第一期收案六十人，第二期提供衛福部的收案數字三八五○位，但實際達到四三四二人，疫苗組與對照組人數比例為六比一，等於約三千多人打到疫苗。

    黃高彬表示，指揮中心宣布未通過EUA後，問題可分成三個層面來看。首先，受試者「非常無辜」，當初可能看到政府設平台協助招募訊息而加入，現已打疫苗卻無法當作什麼證明，需要配套措施。其次，食藥署審核EUA條件應與時俱進，目前有些國家除中和抗體效價，也會考慮Ｔ細胞反應，面對新的病毒，隨著不斷有新研究發現就要調整。再來，國家發展疫苗不該放在同一個籃子中，多家可促進競爭力。

    黃高彬指出，聯亞疫苗已針對五十位第一期受試者提供第三劑，結果對武漢株的中和抗體效價達到四○一八，比接種兩劑後十四天的平均效價增加三十七倍，已送到食藥署，但未獲下文。

    黃高彬說明，受試者已於十月起陸續解盲，打到安慰劑的民眾可改打其他疫苗，應無太大風險。打到疫苗的民眾有部分退出，部分仍支持，現正擴大收案打第三劑的臨床試驗，人數未定，預計完成接種後十四天、二十八天抽血檢測中和抗體效價變化。

    衛福部食藥署長吳秀梅表示，已收到聯亞疫苗提出的第三劑相關資料，目前內部整理中，對於可行性或審核條件、認定方式等細節，有待專家會議討論後而定，還未排定時間。

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