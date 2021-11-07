第14輪供3款疫苗 主拚第2劑

中央流行疫情指揮中心表示，第十三、十四輪都著重第二劑疫苗涵蓋率，且第十四輪將恢復為AZ、BNT和莫德納三種疫苗一同施打。（指揮中心提供）

2021/11/07 05:30

AZ第二劑 間隔滿八週即可

〔記者吳亮儀／台北報導〕目前正進行第十三輪武漢肺炎疫苗接種，中央流行疫情指揮中心表示，第十三、十四輪都著重第二劑疫苗涵蓋率，且第十四輪將恢復為AZ、BNT和莫德納三種疫苗一同施打，其中AZ第二劑接種間隔從十週放寬為八週以上即可。

至前天止，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為七十四．四二％、第二劑卅六．八九％。

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昨天有一批自購的AZ疫苗共五十九．四萬劑抵台，但效期僅到本月卅日止。因疫苗到貨充足且要拚第二劑涵蓋率，指揮中心昨天宣布，各地方政府可以視疫苗庫存，指定醫療院所直接提供未在疫苗預約平台預約的民眾接種第一、二劑的AZ和BNT疫苗。

另外也開放AZ第二劑接種間隔只要滿八週以上即可，不受原先的十週以上規定。BNT疫苗第二劑仍維持十八歲以上、兩劑間隔滿四週以上。

指揮中心表示，我國持續在國際間搶貨（疫苗），剛好有這批AZ疫苗，且本月還有第十四、十五輪要接種，時間有點緊繃，但絕對打得完。

指揮中心之前也曾釋出可開放混打疫苗訊息，仍有望在本月接下來的第十四、十五輪開始，但對於第三劑「加強針」，目前則暫未考慮。

國內疫情穩定，昨天僅新增兩例境外移入病例，分別自美國、印尼移入，沒有死亡病例。

指揮中心也指出，前天一例卅多歲的印尼籍看護採檢陽性（案一六五四七），被列為本土病例，但經疾管署昆陽實驗室複驗陰性、二及三採檢體再驗也是陰性，七名家戶接觸者的PCR和抗體採檢為陰性、且無症狀，指揮中心認定應為「偽陽性」，決定將其排除感染並同步銷號，接觸者可以即刻解除居家隔離。

我國自購第13批AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗59.4萬劑6日晚間運抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

開放地方政府可指定合約醫療院所／衛生所 提供未於疫苗平台預約者接種BNT或AZ

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