4大圖騰 桃園花彩節平鎮展區6日登場

桃園市副市長李憲明（中）等人昨於記者會中宣傳「桃園花彩節」。（記者余瑞仁攝）

2021/11/04 05:30

〔記者余瑞仁、李容萍／桃園報導〕桃園市「桃園花彩節」將在六至十四日及廿至廿八日，分別於平鎮、大溪展區接力綻放；副市長李憲明昨說，兩個展區規劃眾多圖騰花海、精彩藝文演出，搭配特色手作體驗、鄉村小旅行等，再現浪漫桃花源，歡迎民眾在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩下，來領略農民與土地間共生共榮的親密接觸。

棒球元素製作三大藝術裝置

市府農業局昨辦桃園花彩節宣傳記者會，副秘書長邱俊銘表示，平鎮展區率先登場，以「Hello！平鎮野球趣」為主題，設計「強棒出擊、普羅旺斯、向日葵迷宮、平鎮富良野」四大圖騰花區，以棒球元素製作「勝利時刻、盪出好心情、棒棒都精彩」三大藝術裝置。

請繼續往下閱讀...

大溪展區 有花田夜間光雕秀

大溪展區以「花遊世界」為主題，運用繽紛花朵呈現世界知名地標如金字塔、自由女神、荷蘭風車、雪梨歌劇院等景致，讓民眾在疫情當下能享受偽出國旅程，並有「花田夜間光雕秀」。

農業局長郭承泉說，平鎮展區假日安排奇幻魔術、歡樂唱跳、說故事等精彩節目，搭配古法手工割稻體驗、稻穗手工藝製作DIY、親子抓泥鰍等農事體驗及「東勢庄文化巡禮小旅行」，引領深度認識在地文化。

大溪展區規劃植物槌染、多肉植物組合盆栽DIY活動，月眉休閒農業區推出星宿花海露營，木藝生態博物館「古宅小偵探」，帶領小朋友們探究古宅前世今生與建築特色。詳情可至桃園花彩節官網、臉書粉絲專頁查詢。

馬村5G動漫日 6、7日舉行

此外，市府文化局「馬村5G動漫日｜巨獸來襲」活動，六、七日下午四點在中壢區馬祖新村登場，知名漫畫家蕭言中繪製的吉吉恐龍，打造的三公尺高「5G巨獸」，也運用5G結合離軸投影技術，讓漫畫家韋宗成《冥戰錄》的女主角「林默娘」走出虛擬世界；兩場動漫歌舞秀集結「無碼寶貝」、「飛雲冰淇淋」等天團，「Cos 秋漫聚派對」邀請coser、街頭藝人與民眾合影，還有鋼彈模型DIY課程。

桃園花彩節展區的花海及裝置藝術。（市府農業局提供）

桃園花彩節展區的美麗花海已經繽紛綻放。（市府農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法