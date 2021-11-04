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    假日兩場次音樂節 嗨翻玉里、富里

    秋天到富里山谷聽音樂會，每年吸引許多遊客。（資料照，記者花孟璟攝）

    秋天到富里山谷聽音樂會，每年吸引許多遊客。（資料照，記者花孟璟攝）

    2021/11/04 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮、富里鄉本週末將舉辦兩場次大型音樂節，廣受到年輕人喜愛的「穀稻秋聲」富里山谷草地音樂節，將在永豐社區東山糖廠舊址開唱，邀請八三夭、告五人等開唱，週六晚上還安排星空導覽；玉里國小永昌分校則有原住民音樂人齊聚參加「falifali音樂節」，吸引歌迷趕場！

    「穀稻秋聲」八三夭等團隊開唱

    由富里鄉在地青農發起的穀稻秋聲音樂節，今年第七度舉辦，是花蓮南區每年秋季最盛大的音樂活動，主辦單位「富里九八三」團隊表示，兩天活動首日邀請藝人包括姨丈本人、HowZ、琳誼、光良，最後由八三夭樂團壓軸；週日則有東京中央線、靈魂沙發、米莎及告五人等歌手及樂團共襄盛，當天還有小農友善市集、文創公益商品展售，今年首度售票演出，成人票價單日二百元起，雙日三百元起，門票分成穀民票、農青票、潮農票，農青、潮農票，搭配加贈的明信片、紀念毛巾等有多種票價組合，一開賣就熱銷五千多張，目前已有多種票券售罄！不過就算無法親自到場，付費三十三元也可透過線上觀賞。

    「falifali音樂節」金曲獎得主演唱

    縣府原民處主辦的「falifali音樂節」，三年來首度在南區舉行，將在六、日下午二點起在玉里國小永昌分校開唱。除了有今年金曲獎最佳原住民語歌手獎得主桑布伊．卡達德邦．瑪法琉；二○一四年金曲獎最佳原住民語歌手獎得主阿努．卡力亭．沙力朋安，還有連續兩年獲金曲獎最佳原住民語專輯獎入圍的馬詠恩，貢寮國際海洋音樂祭海洋獨立音樂大賞的Kasilaw鹹豬肉等接力演出。

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