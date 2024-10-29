關渡花海波斯菊爭美 濕地、兒童新樂園一塊玩

「關渡花海‧花續北投」今年在承德路6段雙溪河濱公園新增河濱展區，緊鄰雙溪濕地公園及兒童新樂園。（台北市工務局提供）

2024/10/29 15:27

〔記者何玉華／台北報導〕在北投士林科技園區周邊舉辦的「關渡花海‧花續北投」，將於11月2日至17日登場，今年在原來的八仙展區（承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田）外，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪河濱公園新增河濱展區，沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，以「探秘」為主題設計，搭配周圍的山水自然景色，河濱展區還讓民眾可以順遊雙溪濕地公園及兒童新樂園。

台北市政府工務局指出，2017年8月至隔年2月，運用洲美蜆仔港公園旁北投士林科技園區基地開工前，舉辦「驚艷關渡 花現新洲美」花海活動，之後利用承德路7段401巷的農耕區，以開放土地所有權人及使用人在冬季休耕申請種植景觀作物來營造花海；但因當地路小交通不便，為了避免超載的遊憩活動干擾當地居民生活，今年重新回到原點北投士林科技園區周邊舉辦。

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工務局表示，配合北投士林科技園區逐漸發展成型及科學藝術園區基礎建設陸續完成，今年度關渡花海加入河景，在洲美蜆仔港公園旁、承德路6段交通便利的雙溪河濱公園營造花海，成為有山有水的賞花風景特區；喜歡秘境感的可在八仙展區擁抱群山，愛鬧中取靜的可選擇避開車水馬龍的河濱展區，跟可愛動物裝置野餐合影，還可以順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園，或騎單車一次遊覽2個展區。

「關渡花海‧花續北投」今年在承德路6段雙溪河濱公園新增河濱展區，可順遊雙溪濕地。（台北市工務局大地工程處提供）

「關渡花海‧花續北投」的稻草裝置藝術。（台北市工務局提供）

「關渡花海‧花續北投」將於11月2日至17日登場，沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，以「探秘」為主題設計。（台北市工務局提供）

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