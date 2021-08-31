北市公布確診者足跡 曾到行天宮等站

2021/08/31 05:30

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕台北市前天新增2位本土個案，其中案16087在美國打過兩劑BNT疫苗仍確診，足跡遍及北北基桃宜花6縣市。台北市衛生局昨公布其北市足跡，確診者曾到過家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場，還曾搭客運、公車、捷運及火車，賣場昨停業1天。

Ct值為36 病毒量很低

市長柯文哲說，該案Ct值為36，病毒量很低，科學上來說不容易傳染給別人，他也認為此個案是在國外確診過，入境台灣後檢驗出的是「殘陽」。

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個案8月21日下午搭乘1881客運從捷運圓山站至宜蘭礁溪站；22日下午搭自強號從宜蘭站回到台北車站；23日下午從行天宮站搭捷運到大橋頭站、晚間到家樂福重慶店；25日下午從民權松江路口站搭乘617公車到大湖公園站，又搭至民權龍江路口；26日上午從台北車站搭莒光號到花蓮車站。

搭過公車、火車、捷運、客運

8月27日下午從花蓮站搭普悠瑪號回台北車站，晚間從台北車站搭捷運到大安站、東門站、行天宮站；28日上午從捷運行天宮站搭乘41號公車到仁愛敦化路口站，又從台北市立聯合醫院仁愛院區搭685公車至民權龍江路口站，下午到三創生活園區、光華商場。

北市副市長黃珊珊指，個案活動點達31處，且持續增加，已匡列相關接觸者129人、10人居家隔離與119人自主健康監測。

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