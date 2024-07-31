台南青少棒隊8/4代表台灣赴美參賽 民代、企業募資盼為國爭光

台南青少棒隊將赴美參賽，民代、企業募資捐贈40萬元，為他們加油打氣盼為國爭光。（圖由陳亭妃提供）

2024/07/31 12:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南青少棒代表隊日前在菲律賓馬尼拉代表台灣征戰勇奪「小馬盃亞太區」冠軍，搶下亞太區代表權，將於8月4日凌晨出國挺進美國世界錦標賽，今天各界齊聚為他們加油打氣，並捐贈40萬元，希望讓選手順利出國比賽，為國爭光。

對於經費尚有不足的部分，台南市長黃偉哲已允諾協助，立委陳亭妃及市議員陳怡珍、穎艾達利也幫忙募集，包括新舜營造、高輝營造、陶喜建設、陸陸建築、勝前五金等民間企業今天一同捐贈40萬元，台南市體育局長陳良乾出席見證，學校同時回贈感謝狀和小選手的簽名球。

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陳亭妃指出，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成的台南市代表隊，在今年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽一路過關斬將，勇奪冠軍金盃，在睽違21年之後首度取得代表我國參加2024年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒錦標賽的資格，再搶下亞太區代表權，實在令人振奮。

陳怡珍說，此次議會定期大會落幕前，穎艾達利臨時動議要求此次比賽經費務必補助充足，獲得朝野議員附議，由於出國在即，特別感謝贊助的5家企業大力支持，讓選手比賽經費無虞，也期待台南小將盡全力表現、再下一城，為國爭光。

由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等選手組成的台南市代表隊 代表台灣出賽，立委陳亭妃、議員陳怡珍協助募款，盼能為國爭光。（圖由陳亭妃提供）

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