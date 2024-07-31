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澎湖縣國中小校長布達交接典禮 17人就任

澎湖縣連任及新任國中小校長交接典禮。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣連任及新任國中小校長交接典禮。（記者劉禹慶攝）

2024/07/31 12:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣113學年度國民中小學校長布達交接暨宣誓就職典禮，今（31）日在馬公國小特綜館舉行，17位國中小校長履新，由副縣長林皆興主持，勉勵每位連任或調任的校長，承擔起引領學校前進的責任，為學生的成長和發展努力持續奮鬥。

今年澎湖縣國中小校長遴選結果，國中連任校長2位（其中1位因籌備實驗教育學校暫派1年）、調任校長5位；國小連任校長7位、調任校長3位（其中1位暫派1年、1位課程督學兼任代理校長1年）。

由於澎湖許多學校地處偏遠，再加上少子化等困境，學生人數急速減少，今年虎井國小、竹灣國小、鎮海國中正式走入歷史，相對使校長名額緊縮，今年因外垵國小工程瑕疵，導致原外垵、七美國小校長回任教師、湖西國小校長退休，才能容納現有校長。

今年國中留任及新任校長，文光國中葉天文、中正國中胡正孝（暫派1年，籌備實驗教育學校）、澎南國中鄭維傑、湖西國中藍淞地、白沙國中陳冠全、鳥嶼國中仰瓊宜、將澳國中夏德清；國小學連任、新任校長，石泉國小馬長生、湖西國小魏妤宸

（課程督學兼任代理1年）、風櫃國小林妍伶、講美國小張宏宇、鳥嶼國小王雅嫺、池東國小鄭源順、內垵國小陳穎榛、外垵國小莊文啟、雙湖國小謝宗融、七美國小劉怡芬（暫派1年）。

原湖西國小校長鄭謙遜（左）提前申請退休獲准。（記者劉禹慶攝）

原湖西國小校長鄭謙遜（左）提前申請退休獲准。（記者劉禹慶攝）

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