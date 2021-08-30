奮起湖老街 遊客3個月來最多

嘉市文化路夜市前晚再現昔日熱鬧人潮。（記者丁偉杰攝）

2021/08/30 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，民眾把握暑假最後一個週末出遊，昨天與前天嘉義地區景點遊客湧現，阿里山國家森林遊樂區前天入園數2732人，創7月13日復園以來最高，昨天也有2186人造訪；布袋觀光漁市遊客爆量，需實施入口人流管控，東石漁人碼頭也是人聲鼎沸，有業者開心「顧客逐漸回來了」，也有業者說「一下子湧入這麼多人，還是要小心防疫」。

阿里山公路沿線 再現車龍

這兩天阿里山公路沿線車龍景象再現，奮起湖、太平、太興風景區遊客絡繹於途，還有人專程從台北開車下來，停車場一位難求。

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奮起湖美食攤業者說，自5月中旬本土疫情爆發後，3個多月來遊客最多，備料比往日多一倍。當地飯店業者說，配合防疫，房間數降載，最多提供30間迎賓。一名陳姓媽媽說：「趁9月1日開學前，特地帶小孩到山上乘涼，抓緊暑假的尾巴。」

布袋港海上巴士 迎來包船

嘉縣沿海觀光漁筏因應疫情停航，船長陳冠魁經營的「布袋港海上巴士」本月中旬啟航，21日迎來屏東來的親子團包船，這兩天也有台中來的親子團或散客來坐船，品嚐海鮮美味，登上無人島沙洲、蛋糕沙灘一遊。

嘉市文化路夜市 又見排隊

嘉市著名文化路夜市前陣子趁疫情「整容」進行架空纜線下地，及電桿拔除工程，重現天際線，前晚再現昔日熱鬧，不少知名美食攤前又見排隊人潮，昨晚市區下雨，加上收假，人潮已不若前晚。

達娜伊谷套裝遊程 9月迎賓

隨著疫情降溫，阿里山達娜伊谷生態園區套裝遊程9月起重新上場，遊程多樣化，包括水上餐廳4人成行、忘憂小旅行4人成行、漁獵小旅行（2天1夜）10人成行，園方呼籲遊客攜帶檢疫證明或遊程當天自行檢測，有意參加遊程者可電洽：05-2586994，或搜尋臉書「山美社區發展協會」、「山美漁獵基地」 。

太興村萬鷺朝鳳 秋季限定

嘉縣最夯秋季限定遊程，梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，每年9月初至11月中吹起北風、東北季風，成群黃頭鷺沿生毛樹溪谷飛翔，順著山谷氣流向上盤旋到鳳凰山頭，鳥況以下午4點至6點最佳。太興村長簡慶輝說，黃頭鷺數量以「白露」（今年9月7日）與中秋節（今年9月21日）最多，去年逾10萬隻，相當壯觀。

太平雲梯整修重新開放第一天，遊客湧至欣賞美景。（嚴清雅提供）

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