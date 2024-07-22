南投縣真菌毒素抽驗 1件紅麴不符規定

南投縣衛生局人員近期稽查抽驗市售果乾、堅果等製品。（南投縣衛生局提供）

2024/07/22 06:52

〔記者張協昇／南投報導〕紅麴和堅果製品在國人飲食習慣中扮演著重要角色，不僅是點心的主要成分，也常被用於烹調各種菜餚，惟這些產品常會有真菌（黴菌）毒素污染的風險，南投縣衛生局最近針對批發商、大賣場、雜貨行販售的花生堅果製品、調味粉、果乾、麵條等產品進行真菌毒素抽驗，檢驗結果水里鄉1家商行的紅麴產品不符規定，已移請上游廠商所轄衛生局處辦。

南投縣衛生局指出，真菌有個較為人知的別稱為黴菌。黴菌污染生長時會產生代謝物或次級代謝物，部分具有毒性，稱為黴菌毒素，例如常見的黃麴毒素、橘黴素、赭麴毒素等，過去花生粉中曾檢出一級致癌物黃麴毒素，而紅麴製品在發酵過程，如果品質控制不佳有可能會產生橘黴素，食用後傷及肝、腎。

請繼續往下閱讀...

南投縣衛生指出，米、穀類及花生製品製造業、販售業等者，應注意原物料、半成品及成品各階段貯存，特別注意花生等榖豆類貯存、運輸及販售過程，應維持乾燥低溫並以先進先出為原則，確保產品安全衛生及自身商譽。民眾購買時也應選擇可靠和信譽良好廠商的產品，並選擇包裝完整、近期製造的新鮮產品，妥善保存於陰涼乾燥環境，如有食物發黴、變色或超過有效期限，應丟棄不食用。

衛生局強調，相關產品若經抽驗不合格者，將依食品安全衛生管理法第17條及同法第48條規定要求限期改善，屆期再予抽驗，如仍不符規定者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

南投縣衛生局提醒民眾應選擇包裝完整、近期製造的新鮮食品，避免誤食真菌毒素。（南投縣衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法