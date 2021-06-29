2.3萬劑莫德納 花蓮13接種站7/3開打

2021/06/29 05:30

長輩接種率僅17.1％ 75歲以上、65歲以上原住民及孕婦優先施打

〔記者花孟璟／花蓮報導〕美國捐贈的250萬劑莫德納武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，花蓮縣首波獲配2萬3100劑，將從7月1日起分3批送到花蓮縣，預計7月3日起開打，先以第六順位75歲以上、65歲以上原住民及孕婦為主要接種對象，縣長徐榛蔚說，預約電話近期公佈。

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徐榛蔚指出，第一階段1萬6100劑將分成2批次，首批是7月1日配發9800劑量，第2批是7月8日配送6300劑，第二階段的7000劑撥發時間目前仍未定。針對鄉親詢問是否開放65歲以上接種（見下圖，記者花孟璟攝），徐榛蔚說，要看年紀較大的長輩接種情況，如有剩餘，會依年齡逐步向下開放。

衛生局長朱家祥指出，莫德納疫苗將優先給75歲以上及65歲以上原住民接種，縣府將在13鄉鎮設置大型接種站，7月3日起接種。

9成長輩可打到莫德納

朱家祥說，花蓮3萬1722名長輩還有2萬6297人未接種，估計至少9成都能打到莫德納疫苗，呼籲長輩踴躍接種，降低感染後併發重症風險。

至於開放18歲以上預約殘劑施打，每日名額7人，孕婦接種疫苗則到門諾、慈濟等醫院預約。

花蓮縣從3月起陸續獲中央配發3萬2400疫苗，1到5類接種率9成，長輩僅5425人施打，接種率17.1％。

花蓮縣長徐榛蔚說，剩餘的AZ疫苗提供給接種順序5-2類的居家及日照機構照服員、社工、監所獄政人員等施打，預計6月底疫苗全數打完。

6偏鄉口罩實名制購買

另外，7月1日起包括花蓮、鳳林、吉安、玉里、新城、光復等鄉鎮衛生所取消實名制口罩販售，民眾可自行到社區藥局、超市、藥妝店購買；偏鄉因缺乏購買通路，包括秀林、壽豐、瑞穗、富里、萬榮、卓溪共6鄉鎮衛生所及豐濱鄉的花蓮醫院豐濱分院所販售口罩，仍須以實名制購買。

豐濱鄉長江莉婷說，一些偏遠村落民眾出門買口罩需長途跋涉，造成部份村民「省著用」，一個口罩用好幾次才會丟掉，昨鄉公所獲得愛心企業、社團捐贈醫療口罩1萬2000片及酒精片、防護面罩等，將由村長發送到各防疫站，照顧鄉親健康。

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