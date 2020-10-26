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    彰化北斗奠安宮5國寶媽祖 迎回正殿祀奉

    北斗奠安宮將暫奉後殿39年的5尊軟身媽祖迎回新廟正殿，並掛上聖號金牌，讓信眾瞻仰聖容膜拜。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮將暫奉後殿39年的5尊軟身媽祖迎回新廟正殿，並掛上聖號金牌，讓信眾瞻仰聖容膜拜。（記者陳冠備攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮信仰中心奠安宮，在清代建廟時供奉5尊「軟身」媽祖，但39年前建新廟時，卻將這5尊媽祖移至後殿，讓信徒少了膜拜機會，希望復祀於正殿，經過多次籌劃，奠安宮昨日將5尊「軟身」媽祖迎回正殿祀奉（見圖，記者陳冠備攝）。

    奠安宮前身是清代康熙年間創建於「東螺街」的東螺天后宮，後來因水災等原因，在1806年搬遷到現址，1981年因興建新廟，將其5尊軟身媽祖供奉後殿，1983年奠安宮舊廟被列為國家第三級古蹟，但舊廟被拆除到台灣民俗村，新廟整建至2003年完工，廟方已雕刻新神尊安火入坐。

    近年透過明道大學媽祖文化學院的規劃協助，決定將暫奉後殿的5尊軟身媽祖迎回新廟正殿，昨日利用九九重陽節，媽祖得道日舉行「北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，也為尊崇歷史意義，擇選聖號為湄洲東螺老大媽、老二媽、老三媽、老五媽、老六媽，彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人與會，現場親移5尊軟身媽祖入正殿，並掛上聖號金牌。

    縣長王惠美表示，北斗奠安宮前身為東螺天后宮，是南彰化建廟最早的媽祖廟之一;廟內的5尊清代軟身媽祖是彰化縣的傳世國寶，也是台灣媽祖信仰史中極具價值的文物。

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