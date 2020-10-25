抗議竹科寶山2期徵收 說明會火爆

科管局昨召開竹科寶山用地2期擴建查估作業說明會，自救會成員持抗議標語表達心聲。（記者黃美珠攝）

2020/10/25 05:30

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹科學園區管理局昨天召開竹科寶山用地2期擴建查估作業說明會，因自救會堅持要先公布徵收價格，拒絕被賤價徵收，雙方沒有交集。科管局在自救會集體退席抗議後，仍開完說明會，讓其他想了解的人能掌握相關作業應注意事項，以保障自身權益。

竹科寶山用地2期擴建為提供台積電做二奈米廠用，相關計畫經修正已在19日獲行政院核定，11月2日將啟動土地估價及地上物查估作業程序。

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昨天說明會場內、外，抗議的地主以白布條、大看板、汽笛聲表達不滿，還有人怒摔椅子、拿雞蛋砸自己頭。

前縣議員范玉燕說，科管局的徵收價格，參酌目前委外收集到的市場資訊看來，每坪連10萬元都沒有，鄉親被徵收土地、房宅，拿了徵收費卻只能當無殼蝸牛，很多3代甚至4代同堂的家庭，買不回能繼續共同生活的空間，科管局應透過行政裁量權，比照高鐵區段徵收時發放「拆遷證明」給被徵收者，讓他們憑證優惠買房或買地，早日重新安居。

科管局表示，協議價購的期程是在明年5到9月，現在不是不願公開價格而是時候未到，畢竟地價是會波動的。

副局長陳淑珠說，范玉燕所說的狀況或民眾有其他特殊難處，都會專案納入參考，適用最新且有利民眾的補償標準，但前提是必須要法律許可。

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