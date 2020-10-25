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    新竹摃丸節端美食 力挺台灣豬

    新竹摃丸節昨天登場，農委會主委陳吉仲（右二）與新竹市長林智堅（右三）出席，力挺現場擺攤的各式豬肉美食。（記者洪美秀攝）

    新竹摃丸節昨天登場，農委會主委陳吉仲（右二）與新竹市長林智堅（右三）出席，力挺現場擺攤的各式豬肉美食。（記者洪美秀攝）

    2020/10/25 05:30

    30攤豬肉美食業者參與

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹摃丸節昨天在新竹市228公園登場，共有30攤豬肉美食業者參與。市長林智堅與農委會主委陳吉仲一起做「台灣豬蓋飯」，大啖摃丸和豬肉美食，都說新竹摃丸好吃就是使用台灣豬肉，邀請民眾力挺台灣豬，要對台灣豬有信心。

    林智堅、陳吉仲︰新竹摃丸只用台灣豬

    林智堅說，好吃的摃丸就在新竹，慶祝台灣從口蹄疫區除名，重返國際豬肉市場，邀請全國民眾來體驗台灣豬、新竹摃丸獨特美味。

    林智堅︰要行銷到全世界

    林智堅表示，1997年爆發口蹄疫後，世界動物衛生組織今年6月宣告台灣正式從口蹄疫的疫區除名，台灣豬肉可以外銷了，市府將與中央合作，把新竹摃丸行銷到全世界；陳吉仲說，新竹摃丸好吃就是用台灣的國產豬，尤其是用後腿肉，Q彈有咬勁。

    陳吉仲說，台灣從口蹄疫的疫區除名， 已有2000多噸生鮮及加工的豬肉出口，並有6家大型業者申請外銷日本、新加坡及美國。

    陳吉仲說，台灣豬具國際競爭市場，政府也會做豬農的後盾，百億基金明年就會啟動，他會到各鄉鎮跟業者說明，保障豬農權益。

    因為台灣人吃麵食的比例高於米飯，陳吉仲也鼓勵國人多吃台灣米，他表示，台灣米飯搭配滷肉，再加摃丸湯就是絕配。

    市府表示，新竹市的營養午餐堅持使用有三章一Q的食材，未來也將持續使用國產優質肉品，請家長和學童安心。

    米粉節 南勢里今舉辦

    昨天的摃丸節活動有肉多多市集、藝人表演與各種豬肉產品如摃丸、五花肉、鹹豬肉、香腸、烤豬等30攤美食，今天在南勢里也將舉辦米粉節，行銷美味的新竹米粉。

    此外，針對新竹縣北埔鄉、峨眉鄉稻田也因旱情受到影響，卻未被列入停灌區補償範圍， 陳吉仲表示，將實際到場了解，也會把中南部非灌區內農民的情況都納入考量，下週會宣布所有非灌區及灌區的節水和補助措施。

    農委會主委陳吉仲（右）與新竹市長林智堅（左 ）昨在新竹摃丸節一起手做台灣豬蓋飯，並拿出「台灣豬」標章力挺台灣豬農。（記者洪美秀攝）

    農委會主委陳吉仲（右）與新竹市長林智堅（左 ）昨在新竹摃丸節一起手做台灣豬蓋飯，並拿出「台灣豬」標章力挺台灣豬農。（記者洪美秀攝）

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