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    斷軌多長？ 台鐵認錯通報30公分聽成3、4公分

    台鐵斷軌究責無上限，林佳龍（左）認為局長張政源應要負督導不周之責，張政源（右）表示，他身為局長絕不會規避應負的責任。（記者簡榮豐攝）

    台鐵斷軌究責無上限，林佳龍（左）認為局長張政源應要負督導不周之責，張政源（右）表示，他身為局長絕不會規避應負的責任。（記者簡榮豐攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者鄭瑋奇、李欣芳／綜合報導〕台鐵成功站出現44公分斷軌卻被誤以為只斷軌3、4公分的落差，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處。交通部長林佳龍認為，台鐵局長張政源沒有提出進一步檢討報告，有督導不周的疏失，會擴大懲處；張政源表示，他身為台鐵局的局長，該要負責任絕不會規避。

    張政源指出，第一線人員在3月3日發現路線鋼軌有裂縫時，當下先以魚尾鈑加固，但當天晚上沒有全面換新，導致後來軌道持續斷裂；5月19日司機員開車路過發現問題後通報車站，車站派人去現場目視認為裂縫達2、30公分，且透過無線電回報說30公分，但調度人員聽成3、4公分。

    張政源強調，不論3、4公分還是30公分，只要第一時間同仁依照SOP處理，當天晚上申請封鎖路線換軌，就不會有後續情況。

    立委何欣純說，台鐵類似事件的通報機制，是只透過人員口頭回報、無線電通報，還是會有雙重確認、紙本紀錄等？如果危機控管、處置等只靠第一線人員口頭通報與個人聽力，實在令人覺得不可思議。立委李昆澤表示，每天這麼多人搭乘台鐵，台鐵這種怠忽的作為，無法對國人交代。

    林佳龍表示，這次事件涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報、安全管理三方面，像是發生後逾2個月沒有抽換鋼軌，是明顯疏失，5月19日有通報站務員、調度員，但6點59分接獲通知至7點27分封鎖期間，還讓兩列車通過也是明顯疏失；通報出現失靈，到底問題出在哪個環節，已要求2週內以專案小組展開調查，並會擴大懲處及追究責任。

    行政院發言人丁怡銘昨指出，交通部長林佳龍已提出相關宣示，除嚴懲失職人員之外，蘇院長也會請交通部就相關安全措施提出檢討、向他報告。

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