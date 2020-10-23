為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    110學年繁星、個人申請 逾4成校系參採國英數3科

    110學年推甄部分簡章出爐，多數校系參採學測國文、英文、數學3科。（資料照，記者王藝菘攝）

    110學年推甄部分簡章出爐，多數校系參採學測國文、英文、數學3科。（資料照，記者王藝菘攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選入學委員會昨公布110學年推甄部分簡章，包含繁星推薦、個人申請管道各大學招生校系的學測參採科目，並統計繁星及申請皆超過4成比例採計3科，顯示學測國文、英文、數學仍是多數學校最重視的3個學科。

    大學甄選會表示，學科能力測驗已改為考生自行選考，報名時間為10月30日至11月13日，為利考生學測報名選考需要，提前在昨日先行公告110學年度參與招生校系的學測參採科目，參採意指繁星的檢定、比序科目，以及申請的檢定、篩選倍率、採計的科目。

    甄選會統計，這次繁星有1779個校系招生，其中參採3科的組合最多、有787個，佔比44%；其次是參採4科組合有672個，佔比38%。

    在申請管道上，有2181個校系招生，參採3科有900個、佔41%最多，其次是參採4科670個、佔31%。學測科目參採上，多數學校仍最重視國、英、數3科。

    財金商管類列為重點

    依照公告，參採國英數的領域多為財金商管類、資訊及企業管理類，熱門校系包含台大會計、台大財金、成大統計、成大企管、清大經濟、清大計量財金、交大管理科學等系，但國英數也被弱勢選才管道如交大旋坤揚帆丁組、清大旭日招生乙組等列為重點，其他尚有如運動科學系、藝術學院學士班等也藉國英數3科成績甄選招生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量 影片

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務
    2020/10/22 08:29

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播