110學年繁星、個人申請 逾4成校系參採國英數3科

110學年推甄部分簡章出爐，多數校系參採學測國文、英文、數學3科。（資料照，記者王藝菘攝）

2020/10/23 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選入學委員會昨公布110學年推甄部分簡章，包含繁星推薦、個人申請管道各大學招生校系的學測參採科目，並統計繁星及申請皆超過4成比例採計3科，顯示學測國文、英文、數學仍是多數學校最重視的3個學科。

大學甄選會表示，學科能力測驗已改為考生自行選考，報名時間為10月30日至11月13日，為利考生學測報名選考需要，提前在昨日先行公告110學年度參與招生校系的學測參採科目，參採意指繁星的檢定、比序科目，以及申請的檢定、篩選倍率、採計的科目。

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甄選會統計，這次繁星有1779個校系招生，其中參採3科的組合最多、有787個，佔比44%；其次是參採4科組合有672個，佔比38%。

在申請管道上，有2181個校系招生，參採3科有900個、佔41%最多，其次是參採4科670個、佔31%。學測科目參採上，多數學校仍最重視國、英、數3科。

財金商管類列為重點

依照公告，參採國英數的領域多為財金商管類、資訊及企業管理類，熱門校系包含台大會計、台大財金、成大統計、成大企管、清大經濟、清大計量財金、交大管理科學等系，但國英數也被弱勢選才管道如交大旋坤揚帆丁組、清大旭日招生乙組等列為重點，其他尚有如運動科學系、藝術學院學士班等也藉國英數3科成績甄選招生。

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