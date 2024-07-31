颱風過後雲林古坑8/10推「饗筍宴」 2天限量百桌超珍貴

古坑鄉公所首度與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手辦桌，推出「饗筍宴」。（記者李文德攝）

2024/07/31 16:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉是國內竹筍重要產地之一，公所每年都舉辦竹筍節活動推廣在地農產，今年更是首度與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，8月10、11日在飯店推出「饗筍宴」，10道菜6000元，兩天限量100桌，目前已有7成訂桌率。鄉長林慧如說，8月5日前開放報名， 愛好竹筍料理的饕客切勿錯過。

古坑鄉種植竹筍面積將近3000公頃，其中麻竹筍種植面積最廣，超過2000公頃，為推廣在地農產，鄉公所今年和大埔社區、劍湖山渡假大飯店首度攜手辦桌。

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林慧如表示，8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出「饗筍宴」，單日限量50桌，1桌10道菜6000元，即日起至8月5日開放訂購，大量使用古坑竹筍入菜，喜愛吃筍的饕客們千萬不可錯過。

林慧如說，近日古坑竹筍進入產季，卻因凱米颱風攪局受損慘重，目前麻竹筍產地收購價從颱風前每公斤平均40元，現在漲至65元，碩果僅存的竹筍非常珍貴。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑指出，此饗宴料理以古坑竹筍入菜，包括大埔社區竹筍三寶、珍稀筍麵線、經典筍干東坡肉、醬筍鱸魚等美味筍料理，其中「筍麵料理」是取竹筍當中最嫩最珍稀部位「筍茸」製成，口感特殊香脆好吃，為古坑在地特定美食。

「饗筍宴」訂桌資訊詳見古坑竹筍節饗筍宴報名網頁，另可洽古坑鄉公所網站或致電05-5826320#152洽詢林小姐。

古坑鄉公所首度與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手辦桌，推出「饗筍宴」。（記者李文德攝）

「筍麵料理」是取竹筍當中最嫩最珍稀部位「筍茸」製成，口感特殊香脆好吃，為古坑在地特定美食。 （記者李文德攝）

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