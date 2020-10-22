《桃園》「容移代金」明年上路 地主憂影響地價

2020/10/22 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市容積移轉從明年元旦起將實施代金制；多名相關地主昨天到市議會陳情，指八德「增額容積」代金為公告現值65%，與公共設施保留地實際成交的110%相差太多、形同腰斬，希望能比照新北市的公告現值1.4倍計算；市府都發局都市行政科長高宜民對此表示，代金是以建地公告現值計算，並非公保地公告現值，才會有所差異，會向民眾詳細說明。

議長促以徵收價計算代金

市議會議長邱奕勝強調，容積移轉實施代金制，重點是代金要能足夠徵收土地，會要求市府以實際徵收價格來計算代金；市議員舒翠玲表示，將在議會臨時會提出動議，要求都發局應擬定具體的容移代金使用管理辦法，才能支用代金。

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市府︰不影響民眾權益

高宜民說，新北市「增額容積」代金為公告現值1.4倍，主要是因為新北建地為公告現值2、3倍，因此，「增額容積」為公告現值1.4倍，建商仍有利可圖，反觀八德因為住宅區公告現值趨近市價，才會採65%，至於八德地區建地公告現值與未徵收公保地間的差異，目前還在計算，屆時將會公告，不會讓建商、民眾誤解；他強調，未來代金計算價格會以不影響民眾權益為原則，而管理辦法正在研議中。

多位相關地主昨天在全國公保地受害地主自救會秘書長李奇昱陪同下到市議會陳情，邱奕勝接下陳情書時強調，雖然實施容積代金是中央政策，但前提是不能影響民眾權益，市議會一定會為民眾的權益監督、把關。

李奇昱表示，台北市容移實施代金制度，代金約為公告現值150%到220%，桃園至今仍是黑箱作業，唯一可以參考的是八德「增額容積」，造成民眾的公共設施保留地得低於65%才賣得出去，市府的做法根本是圖利建商。

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