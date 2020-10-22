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    港龍航空停止營運 國泰航空全球裁員24％

    武漢肺炎疫情重創航空業，香港國泰航空宣布將裁減全球5800名員工，並暫停旗下國泰港龍航空營運。 （歐新社）

    武漢肺炎疫情重創航空業，香港國泰航空宣布將裁減全球5800名員工，並暫停旗下國泰港龍航空營運。 （歐新社）

    2020/10/22 05:30

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕因國際疫情嚴重衝擊航空產業，香港國泰航空宣布將裁減全球5800名員工、約集團24%職位，同時暫停旗下國泰港龍航空營運；國泰航空台灣辦公室發布新聞稿證實。交通部統計，港龍原本每週有69班往返台港的航班，但因疫情多轉為貨運而無客運訂位；國泰航空宣布，持有國泰港龍航空機票的旅客，可選擇退款或將未使用部分轉為國泰信用額，預訂未來國泰航空航班。

    台灣擬採優退 不會裁員

    據了解，國泰航空在台員工約600人，國泰航空台灣辦公室與企業工會展開協商。國泰航空企業工會於協商後表示，台灣辦公室不會裁員，改以優退或提前退休方式處理；國泰航空則表示，定案後會對外宣布。

    交通部民航局表示，疫情發生之前，港龍每週有69班往來香港與桃園、台中、高雄3航點，疫情發生後，僅9月有1班香港—高雄航班曾載客，香港—高雄與香港—桃園則轉載貨；台中航線則已提報暫停。民航局已要求業者依法提報航線暫停，並妥善處理消費者權益相關事宜。

    華航11月起香港增班

    相對於香港國泰航空縮編及港龍停航，中華航空昨宣布，華航集團自11月起增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每週共12班往返香港，且購買台灣出發的港線機票，旅客可依旅行需求，返程航班自由選擇桃園、台中、高雄，免改票互搭，讓行程組合更彈性便利。

    武肺疫情重創全球航空業，不過，台灣防疫成功使得國籍航空華航及長榮航的業績表現相對穩定。

    國籍航空Q2營運轉好

    華航在18架貨機挹注下，第二季已出現獲利，單季稅後純益24.59億元。華航也提前自7月開始不再實施減薪，且恢復正常上班。

    長榮航空貨機機隊規模不若華航，但也積極增加載貨且陸續推出類出國等觀光航班，第二季雖稅後仍虧損6.14億，但較第一季好轉。

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