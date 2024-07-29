3位慢飛天使畢業 彰化縣寶貝成長家園見證顯著進步

彰化縣寶貝成長家園今日舉行第六屆畢業典禮，現場氣氛溫馨感人，師長與父母共同歡送3位學童畢業，9月開學即將進入國小就讀。（縣府提供）

2024/07/29 16:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣寶貝成長家園今日舉行第六屆畢業典禮，現場氣氛溫馨感人，師長與父母共同歡送3位學童畢業，9月開學即將進入國小就讀，另有3位小朋友將銜接到幼兒園。這群慢飛天使逆境求學，有人從入學時不會咀嚼、不會講話，經過早期專業訓練後，進步顯著。縣長王惠美祝福每位小朋友都能夠健康成長、學習快樂。

彰化縣寶貝成長家園由彰化縣政府委託伊甸社會福利基金會辦理早期療育專辦機構，目前可收托15名2至6歲疑似發展遲緩或領有身心障礙證明的兒童，提供時段療育及日間托育服務。

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衛生局表示，自今年7月1日起，政府針對未滿7歲兒童新增6次發展篩檢服務，家長只需攜帶兒童的健保卡與健康手冊，前往辦理兒童預防保健特約醫療院所，即可免費接受發展篩檢服務。如經醫師篩檢發現有疑似發展遲緩問題時，可儘早帶兒童至兒童發展聯合評估中心進一步診斷，以早期發現並掌握黃金療育期。

今天的畢業典禮播放了畢業生與轉銜學童的成長紀錄影片，家長們也在現場分享了他們孩子的成長故事。一位媽媽提到，她的孩子在2歲半入園時完全沒有移位能力，如今能夠起身走動，甚至到處跑動，這一切都要感謝寶貝成長家園的照顧。另一位爸爸則說，當他的孩子2歲時被保母單位發現發展遲緩，經由寶貝成長家園的早期療育服務，孩子進步很多，他感謝縣府設立這樣的機構，提供小班制教學與專業照顧，讓父母安心。

縣長王惠美、伊甸社會福利基金會彰雲嘉區長洪宏錡、彰化服務中心主任賴依甄、社會處長王蘭心，以及學童的父母與親友們共同參加了這場溫馨的畢業典禮，喜樂的種籽在現場散播開來。

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