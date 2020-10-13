新北校園用國產豬 侯友宜：違規重懲不續約

2020/10/13 05:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕美國豬肉、牛肉將從明年元旦起進口來台，新北市長侯友宜昨天宣示守護0~18歲學生的食品安全，全市0~2歲的托育機構、2~6歲的幼保機構、7~18歲的學校及補教機構，明年起的供餐豬肉一律使用國產豬；他強調，營養午餐的盒餐業者、團膳業者，若違規將記點處分，最嚴重是永不續約。

侯友宜昨天率領教育局、社會局、衛生局、農業局及經發局長，以及新北市餐盒同業公會、食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等代表，共同宣示新北市的學生餐食只供應國產豬肉。

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補習班代購膳食 需用國產豬

他表示，政府既然擋不住萊豬的進口，市府就用具體行動來守護孩子的食品安全，今年底前就要做好準備，明年一月起強力實施。

教育局指出，今年底以前會完成營養午餐契約變更，全面規範使用國產豬肉並加重罰責，違規者予以記點，最重懲罰是永不續約；幼兒園膳食要在菜單註明肉品產地；補習班代購膳食、課後照護中心供膳，都需承諾使用國產豬肉。

衛生局表示，將針對營養午餐的肉品食材加強稽查，勾稽比對來源及原產地，若供膳業者的資料不實或拒不提供，依違反食品安全衛生管理法送辦。

農業局說，將抽檢豬牛肉品等生鮮食材，監控藥物殘留，並針對肉品源頭溯源，加強稽核CAS跟產銷履歷的瘦肉精檢驗；社會局表示，將要求公私立托嬰中心出具使用國產豬、牛的承諾書。

年底前完成契約變更 加重罰責

教育局長張明文說，新北市是第1個集結盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體、學校，跨局處宣示並以具體作為將0~18歲孩子全部納入拒絕萊豬的縣市，從各個環節全力阻絕萊豬。

新北市餐盒食品商業同業公會理事長鄭得興表示，新北市12家專門供應新北各校的營養午餐，本來就全面使用國產豬肉，「換約」是為了讓家長及學生更安心。

12家營養午餐業者：本來就用國產豬

新北市兒童教保協會理事長包崇明表示，將要求肉品供應商提供溫體豬肉並出示來源證明，也會在官網、臉書公告，確保使用國產豬肉；新北市托嬰協會理事長李姵儀說，私托都會公布菜單並標註肉品來源，托嬰中心都採用溫體豬肉，沒有萊豬的疑慮。

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