台中兒童交通卡委中捷做 交局長竟不知

交通局指兒童交通卡是市府自己製作，民進黨市議員陳淑華痛批說謊欺騙，要求市議員譴責市府。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/13 05:30

議會還在討論花博卡轉用 市府5日已讓兒童卡上網招標

〔記者蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕台中市議會連日討論花博卡可不可以當市民卡及兒童交通卡，但議員江肇國卻踢爆，市府早已委託捷運公司偷偷上網招標841萬2千3百元，共21萬5千多張的兒童交通卡，但交通局長葉昭甫在議場內卻表示不是市府委辦，而是捷運公司自己的標案，讓議員陳淑華直接痛批葉昭甫公然在議會說謊，議會應該加以譴責。

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對此，副市長黃國榮事後立即召開會議了解，葉昭甫確認是交通局委辦捷運公司此一業務，但是交通局部屬處理，在議會備詢時並不知道，而捷運公司也的確會推兒童半價，陳淑華則批評，交通局如果不是橫向聯繫有問題，就是為了圓一個謊，只好說更多的謊。

黃國榮︰部屬處理局長不知

台中捷運公司本月5日公告招標兒童交通卡841萬2千3百元，印製21萬5千多張，並於14日要決標，民進黨市議員江肇國表示，中捷公司推估，捷運通車後，預估每年將虧損近10億資金。市府為了達成自己的承諾，卻要一個需要增資的中捷公司來出資，這樣的作為根本就是「市府請客，中捷買單」。

議員︰聯繫有問題還是說謊

對此，陳淑華並批交通局公然說謊，林志盈之前在專案報告中就表示沒有半價，交通局竟說中捷有半價卡，沒有委託，「難道這是幽靈委託」？這不是市府有人說謊，就是橫向聯繫出了問題，最重要的是，議會還在討論花博卡的使用，市府偷偷的已要花8百多萬去做兒童卡，根本是藐視議會。

記者追問葉昭甫及教育局長楊振昇到底捷運公司有沒有被委辦？2人原本都表示沒有，但事後市府確認，交通局有委託中捷招標，未來製卡費會由市長盧秀燕的第二預備金支付，至於相關的委託案是由交通局的相關承辦人員去跟捷運公司接洽，葉昭甫在備詢時並不知情。

交通局指兒童交通卡是市府自己製作，民進黨市議員江肇國痛批說謊欺騙，要求市議員譴責市府。（記者蘇金鳳攝）

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