西螺大橋文化節 風車裝飾變美麗

西螺大橋利用各種風車裝飾，美麗夢幻。（記者林國賢攝）

2020/10/11 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕2020虎尾毛巾節、西螺大橋觀光文化節昨登場，西螺大橋裝飾七彩風車，搭配橋下白色遊樂設施超夢幻；虎尾毛巾節1層樓高超萌大熊成打卡熱點，兩活動擠滿人潮。

虎尾毛巾節 超萌大熊成打卡熱點

通車逾1甲子的西螺大橋裝飾數以百計七彩小風車，搭配巨型的風車變身一座美麗虹橋，民眾爭相拍攝網美照，從西螺嫁到台中的程小姐說，昨天的大橋特別「年輕」特別好拍。

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西螺鎮長鄭玲惠說，今年西螺大橋觀光文化節以「嬉螺Dream」為主題，呈現藝術饗宴、親子樂活、音樂盛事、產業觀光等4大主題，除大橋裝飾風車，橋下綠地安排白色旋轉木馬、夢幻熱氣球、冰雪海盜船等遊樂設施，讓民眾前來享受浪漫假期。大橋觀光文化節今天將舉辦「星光之夜」演唱會，邀請滅火器樂團，人氣歌手陳零九、陳忻玥、李杰明等人，會後將有300秒煙火秀，鄭玲惠邀請大家來觀賞。

昨天登場虎尾毛巾節除有數十家毛巾廠商現場祭出優惠毛巾展售外，還有真人夾夾樂、毛巾DIY、氣墊球池、溜滑梯及攀岩設施讓小朋友玩得不想離開，另會場入口一層樓高的「毛巾熊」可愛吸睛，成為打卡熱點，為期3天活動，除價格優惠外，並推出好康滿額贈活動，歡迎大家來參觀。

斗六市社造嘉年華會下午登場，10多支裝扮美麗火辣踩街隊伍在音樂襯托下前進，吸引民眾佇足觀看，掌聲與歡呼聲震天，熱鬧喜氣。

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