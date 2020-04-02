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宅在家防疫 交大布袋戲電影線上看

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，布袋戲迷可宅在家看電影兼防疫。（圖：交通大學提供）

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，布袋戲迷可宅在家看電影兼防疫。（圖：交通大學提供）

2020-04-02 05:30:00

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》，去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，不少民眾認為應可「線上看」，經多方協調，劇組團隊宣告明天在PILI App、十日起在LiTV兩大影音平台上架播映，布袋戲迷可宅在家看電影兼防疫。

交大布袋戲社表示，《劍塵道魔錄》去年全台戲院上映後，因具自創角色、熱血劇情、音樂等特色，且操偶表演突破傳統對學校社團的作品想像，吸引不少年輕戲迷。

（記者洪美秀）

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，布袋戲迷可宅在家看電影兼防疫。（圖：交通大學提供）

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，布袋戲迷可宅在家看電影兼防疫。（圖：交通大學提供）

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，圖為參與劇組的社員。（圖：交通大學提供）

交通大學布袋戲社拍攝的布袋戲電影《劍塵道魔錄》去年籌辦全台巡迴放映後，頗受好評，經多方協調，劇組團隊宣告四月上旬起，電影將在PILI App、LiTV兩大影音平台上架播映，圖為參與劇組的社員。（圖：交通大學提供）

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