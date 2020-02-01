成大逢甲延2週 中山延1週 中小學2／11如期開學

全國中小學預計在二月十一日如期開學，學校須備妥口罩、肥皂加強防疫，並教導學童勤洗手。（資料照）

2020-02-01 05:30:00

〔記者林曉雲、洪美秀、黃鐘山、王姝琇、黃旭磊／綜合報導〕全國中小學預計在二月十一日如期開學，多數大學原本預計在二月十七日開學，中山大學昨宣布延後一週開學、成功大學及逢甲大學更宣布延後兩週至三月二日開學。

是否延後開學 教育部後天邀各大學會商

目前中山大學延後一週、二月廿四日開學，成功大學及逢甲大學延到三月二日，但台大、台師大、清大、交大等校則表示，目前仍將如期開學，也有大學如華梵大學、實踐大學等將在下週做進一步討論決定；高雄師範大學則要求中、港、澳學生延後六週註冊入學。

請繼續往下閱讀...

因多所大學陸續宣布延後開學，教育部預計二月三日邀大學開會討論延後開學一事，也要求各大學待開會後再決定及宣布。

出現確診病例 同班師生須居家隔離14天

中央流行疫情指揮中心昨天表示，國中、小學校開學後，如有出現嚴重特殊傳染性肺炎確診病例，與確診病例一起上課的同班同學老師、共同參加安親班及社團或其他活動之同學和老師，均應列為確診病例接觸者，由衛生單位開立接觸者居家隔離通知書，隔離至與確診病例最近接觸日後十四天。當學校出現確診病例時，應該暫停各項大型活動。學校並應成立防疫小組，由校長擔任小組召集人，召開因應措施會議。

教育部綜規司司長黃雯玲表示，日前指揮中心已宣布暫緩中國學生來台到二月九日。教育部昨邀集台大等國私立大學校長召開「大專校院防制嚴重特殊傳染性肺炎諮詢會議」，初步共識是，政府一旦解禁允許中國學生（不含港澳生）來台上課，必須一人一室先集中管理十四天，目前中國學位生人數逾八千多人，對於招收中生人數較多的大學，恐將形成挑戰，教育部預計二月三日開會做出決定。

成大校長蘇慧貞表示，延後兩週開學是以時間換取空間，盡可能將二月九日後陸續入境的陸生納入管理，包括針對來自湖北的學生，以一人一室的方式集中檢疫管理。

清大學生會則認為，校方如請住校的台灣學生先搬離宿舍，空出床位給中國學生自主管理，是剝奪台灣學生的權益，建議校方鼓勵中國學生延後來台、善用清華會館等設施或校外其他可住宿地點集中管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法