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別說放棄 「安寧照護」彌補醫療極限

▲「安寧」是身心靈達到安心、安全、寧靜，安寧應和「舒適」劃為等號。（照片提供／田黛筠）

▲「安寧」是身心靈達到安心、安全、寧靜，安寧應和「舒適」劃為等號。（照片提供／田黛筠）

2020-01-30 05:30:00

文／田黛筠

「唉…花了錢做免疫治療、受這麼多苦，也很配合治療，最後醫生還是說沒辦法，…我就是被放棄了，才來你們病房…」這是在安寧病房中常聽到病人或家屬說的一段話。言談間的無奈加上憔悴的面容，透露出對治療的氣餒以及生命的不甘。

是啊！在日新月異的科技中怎麼還會有辦不到的事情呢？我想，這是因為我們的生命是無價的，無價卻有限才讓人更珍惜。

「放棄」是普遍大眾對安寧緩和醫療的認知，因為沒救了，但還是好痛苦，所以只好住安寧病房。負面的情緒排山倒海而來，夜以繼日照顧病人的家屬也一同受苦著，辛苦了！請放心！交給我們吧！

讓身心靈達到安心、安全、寧靜

「安寧」是身心靈達到安心、安全、寧靜，安寧應和「舒適」劃為等號；安寧緩和醫療是由各職類專業人員組成，團隊中有醫師、專科護理師、護理師、傷口護理師、營養師、社工師、心理師、宗教師、靈性關懷師、芳療師、按摩師、音樂老師、安寧個案管理師、安寧共同照護師及志工們。

除了緩解生理的疼痛、呼吸費力、搔癢、水腫、便秘、腫瘤及壓傷傷口的處理，心靈上的不安及協助完成病人遺願更是我們致力與家屬一同達成的目標。我們也會定期舉辦世界安寧週、母親節、聖誕節等活動，在冰冷的白色巨塔中散播溫暖、散播愛。

讓我們大方承認醫療的極限以及生命的有限，感謝自己過去勇敢及努力的對抗病魔、感謝家人辛勞的照顧及陪伴，現在讓我們一起在有限的時間中創造歡樂、完成心願、珍惜與家人同聚的每分每秒！安寧團隊謝謝每位病人提供給我們照顧您的機會，我們會將每位病人留下的愛化為動力，幫助更多的病人。

（作者為衛生福利部桃園醫院安寧病房護理師）

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