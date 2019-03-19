有洋蔥！一圓癌母心願 兒在安寧病房辦婚禮

2019-03-19 19:51

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台中榮總嘉義分院的安寧緩和療護病房，今天舉行了一場特別的婚禮，75歲胰臟癌患者賴鈴子與眾親友一同見證次子張志毓與愛情長跑近7年的女友石惠妮結為夫妻，一圓心願，小倆口則期盼給予母親安慰、堅強對抗病魔。

婚禮今天下午在安寧病房的討論室舉行，院方上週五得知患者家屬需求，以氣球、花瓣跟紙花布置充滿喜氣的婚禮會場，張志毓牽著石惠妮，在鋼琴樂曲中步入會場，下跪求婚，眾親友舉杯祝福新人永遠幸福。

張志毓今天剛好生日，他感謝母親養育之恩，牽著母親的手切生日蛋糕，賴鈴子面露笑容、比著「V」手勢向兒子、兒媳道喜，母子情深令與會親友動容。

張志毓說，跟妻子是在南投竹山工作認識，兩人雖相差25歲，但相知相惜，對母親、岳母的養育之情很感激，今天也很高興母親能見證他結婚。

賴鈴子的女婿羅偉誠說，岳母之前住在安養院，發現會跌倒、有黃疸等症狀，覺得不對勁，送醫檢查發現已是胰臟癌第三期，考量岳母身體狀況、未動手術。岳母養育4名子女，兩個女兒都已婚，唯獨兩個兒子未婚，曾透露看到兒子們結婚，是她最大心願，因此向醫院提出能否舉辦婚禮，醫院不只一口答應，還布置婚禮會場，十分感謝。

嘉榮安寧病房護理長蘇秋敏說，除了這場婚禮，去年、前年都曾因應患者的子女結婚、返回阿里山家鄉等需求，給予協助。上週賴家提出賴鈴子的心願，病房9名包含社工、護理師及心理師等成員，花不到一天時間布置會場，希望給患者希望、勇於對抗病魔。

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