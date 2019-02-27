苗栗桐花婚禮開放66對 3月9日採網路報名

2019-02-27 19:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府所舉辦的客家桐花婚禮，今年邁入第14屆，4月21日將在三義西湖渡假村舉行，今天召開記者會行銷，開放66對新人參加，將於3月9、10日採網路報名，參加新人可獲六大幸福贈禮，苗栗縣長徐耀昌邀請未婚男女參加，共譜幸福浪漫的一生。

今年桐花婚禮以「貓裏良緣．桐心誓約」為主題，文化觀光局今天在縣府大廳召開記者會說明桐花婚禮訊息，並由縣長徐耀昌偕同客委會主任秘書廖育珮、議長鍾東錦及多位縣議員、鄉鎮市長一起宣告桐花婚禮活動起跑。

活動安排穿上狀元袍的新郎、鳳冠霞帔的新娘走紅毯，敲響幸福鐘、穿越幸福門，還有的優雅的桐花舞，以及客家歌手陳孟蕎帶領幸福大使「貓裏喵」深情款款演出「告白氣球」歌舞，現場幸福洋溢、浪漫滿分。

文觀局長林彥甫指出，今年桐花婚禮名額共66對，其中保障苗栗縣民36對 （雙方新人需其中一人設籍於苗栗縣），一律採取網路報名，自3月9日8時起到3月10日23時59分，額滿為止，凡符合民法結婚年齡（男18歲、女16歲）的未婚男女均可報名參加。

婚禮當天，新人們將由在地傳統客家八音隊伍引領進場，並依序體驗「上燈儀式」、「對拜儀式」等客家傳統結婚禮俗，「貓裏喵」也將擔任活動的幸福大使，在眾人的祝福下，帶給新人獨一無二的永恆回憶。

今年也替新人準備六大幸福贈禮，包括手工蠶絲被、桐心知戀項鍊、銘刻新人名字的陶藝對杯、三灣農會好茶禮盒、江記永安喜餅，還有西湖渡假村雙人平日住宿券，總價值達超過15920元，諧音象徵「我就愛你」，代表獻上對新人們的由衷祝福。

報名桐花婚禮成功的新人，將抽出12組免費參加婚紗攝影一日遊活動，3月間將安排苗栗浪漫景點拍攝婚紗，行銷苗栗桐花景點、客家風情及觀光產業文化。活動報名網站（https://www.accupass.com/go/miaoliwedding），苗栗桐花婚禮服務專線：04-23214125。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/