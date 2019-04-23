免疫療法興起 癌末可轉加護病房

2019-04-23

〔記者林惠琴／台北報導〕六十多歲屏東老農是重度吸菸者，咳嗽長達一個月並有血絲，就醫檢查確診晚期肺癌，先接受化學治療，再經免疫療法，原本三．七公分大的腫瘤縮小一半以上，獲得良好控制。上述癌症新療法的出現，不僅提供治療新選擇，也改變轉由加護病房治療的趨勢。

歐洲加護醫學會近日在台北舉行第三屆歐亞年會，重症醫學會理事長余忠仁表示，此次國內外專家針對重症醫療進行諸多討論。比如過去醫界認為，嚴重晚期癌症患者發生敗血症或器官衰竭，可能已到人生終點，不一定要轉入加護病房，或許到安寧病房會是「善終」選擇，但隨著治癌新療法問世，觀點已經改變。

敗血性休克及時處置 死亡率更低

余忠仁指出，免疫療法用於部分晚期癌症患者有一定療效，但在療程中，可能因免疫力爆發而有器官衰竭風險，若能及時應用加護病房資源，預計治療後效果可能與一般病症患者相近，因此適時將此類癌症病人轉入加護病房治療，已成為趨勢。

此外，余忠仁提及，敗血性休克死亡率可達五十％，近年在醫界努力下已降到三十％，但若在出現徵兆關鍵一小時內及時判別、處置，死亡風險可能再降低，也成探討重點之一。

余忠仁指出，除了以往的有無感染症、意識變化、血壓降低等外，此次也發表台大醫院相關研究，說明提高敗血症辨識的其他生物標記，例如調節免疫力的淋巴球、可吸附發炎細胞激素的高密度脂蛋白、影響製造能量的血中脂肪酸代謝物質，都是值得作為治療對策的參考數值。

余忠仁也提到發現加入維生素B1、維生素C，有助於製造能量、促進血管張力抗氧化，再視情況添加類固醇，對於敗血症治療有一定助益。

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